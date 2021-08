O Congresso Nacional e o debate sobre as regras eleitorais

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituía o voto impresso nas eleições foi rejeitada pelo plenário da Câmara dos Deputados. A matéria obteve 229 votos favoráveis, enquanto outros 218 parlamentares votaram contra e um deputado se absteve, totalizando 448 votos na sessão. Eram necessários 308 votos dos deputados para que a proposta continuasse o rito legal. Antes do plenário, a PEC foi rejeitada em comissão especial que analisou seu mérito.

Em campanha pelo voto impresso junto com a votação eletrônica, o presidente Jair Bolsonaro tem aumentado a quantidade de oposicionistas, inclusive no chamado Centrão, seus mais novos aliados, alguns dos quais votaram contra a orientação presidencial.

Para analistas, a decisão do plenário da Câmara representa uma derrota para o presidente, tendo em vista que o voto impresso era uma das suas principais bandeiras, pela qual elevou o tom, chegando a colocar em xeque a realização das eleições em 2022.

As falas foram prontamente rechaçadas por lideranças do Congresso Nacional, bem como ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) e até pelo vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), que descartou a possibilidade de não ocorrer o pleito no próximo ano.

Mourão, a propósito, bem observou que o que o Congresso decidiu, está decidido. Agora, o texto, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), será arquivado.

Alguns parlamentares anunciaram que votariam contra o voto impresso após um inusitado desfile de blindados do Corpo de Fuzileiros Navais na Esplanada dos Ministérios. O desfile foi interpretado como uma afronta ao Legislativo e apenas serviu para aumentar a quantidade de parlamentares contrários ao texto.

As eleições, até agora, no modelo eletrônico, têm sido corretas, segundo analistas políticos e, mais importante, por técnicos de informática que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contratou para inspecionar as urnas. Entretanto, é razoável discutir aprimoramentos. O que não se deve aceitar é ameaças de ruptura com a democracia.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reiterou que há acordo entre os Poderes para aumentar a auditagem das urnas, mesmo com a derrota do voto impresso. Lira destacou, ainda que confia no sistema atual e ressaltou que todos os parlamentares foram eleitos pelo sistema eletrônico.