O novo Bolsa Família e as dificuldades de boa parte da população

Foi lançado o programa Auxílio Brasil, sucedendo e ampliando os aspectos positivos do Bolsa Família. Continuarão com o atendimento prioritário as famílias com crianças e gestantes. Entre um e outro programa, entretanto, foram criados novos auxílios que tiram parcela do benefício do programa e reduzem seu potencial de focalização, segundo críticos do novo modelo. Para eles, isso tende a aumentar a vulnerabilidade de famílias em situação de maior pobreza, mesmo com o aumento do valor médio.

A avaliação dos pesquisadores é de que é preciso zerar a fila de espera pelo Bolsa Família e restabelecer o valor real das linhas de pobreza e extrema pobreza fixado no início do programa em 2004. A crítica é nos três benefícios ligados à excelência escolar, à prática profissional esportiva e de inclusão produtiva urbana, associado a ter um emprego formal. Quanto aos dois primeiros, é claro que o governo deve ter políticas específicas de incentivos a estudantes que participem de eventos e competições acadêmicas e/ou esportivas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio mostraram a importância do esporte associado e sendo mesmo - ou deveria ser - parte da educação curricular. Mas, os críticos dizem que o problema é que, com tal mudança, esses recursos competirão com aqueles que poderiam ir para famílias mais vulneráveis, que têm menor probabilidade de terem crianças nessas atividades.

Quanto ao auxílio de inclusão produtiva, quem tem um emprego formal já está fora da situação de pobreza, tendo menos necessidade de recursos do que uma família com apenas desempregados ou trabalhadores informais. Alinhar os incentivos para a busca de uma ocupação regular é importante, mas isso deve ser feito não com criação de um benefício destinado a esse fim, fazendo novamente que recursos que poderiam ir para famílias que precisam mais dessa renda sejam alocados em famílias menos vulneráveis.

Recentemente, pessoas que estavam desempregadas no ano passado e receberam o Auxílio Emergencial conseguiram colocação formal a partir de agosto do ano passado e declararam no Imposto de Renda. Por esta razão, tiveram intimação da Receita Federal para devolver todo o Auxílio Emergencial recebido, mesmo quando, por mais de ano, estavam no desemprego total.

Aspecto bem positivo de inovação do programa é a possibilidade de consignar parte do benefício para obtenção de empréstimo. É que grande parte dos mais pobres acabam tendo menos acesso a crédito do que o restante da população, dificultando suas possibilidades de consumo e investimento. O melhor é que, retirando ou colocando verbas daqui e dali no orçamento, o governo conseguirá evitar que a fome seja uma constante ainda em 2021 para milhões, uma desgraça social terrível.

Que o Auxílio Brasil ajude quem precisa, pois a miséria e a fome são um caldo de fermentação para o desespero social de tantos brasileiros.