O novo alerta da ONU sobre as mudanças climáticas

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgou relatório que analisa as descobertas científicas mais recentes sobre o aquecimento global. O documento reafirma a necessidade de limitar o aquecimento da Terra em até 1,5º C e, entre outros pontos, destaca a importância da Amazônia.

Tivemos incêndios na Turquia e Grécia, temporais e enchentes na Alemanha e, antes, incêndios na Califórnia, Estados Unidos. No Brasil, simultaneamente, seca em regiões do Centro-Oeste e muito frio e chuvas no Sul.

O painel da ONU fez um alerta, dizendo que o mundo está perigosamente perto de um aquecimento fora de controle, e que os humanos são inequivocamente culpados.

Há mudanças climáticas por conta de diversos fatores. António Guterres, secretário-geral da ONU, disse que o relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Pediu o fim do uso do carvão e de outros combustíveis fósseis poluentes. Para ele, os alarmes são ensurdecedores e o relatório deve soar como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis.

O relatório do IPCC chega apenas três meses antes da conferência climática da ONU, conhecida como COP26, em Glasgow, na Escócia, onde as nações estarão sob pressão para prometer ações climáticas mais ambiciosas e financiamento para acompanhá-las.

Especialistas globais dizem que a menos que ações imediatas e em grande escala sejam tomadas para reduzir as emissões, a temperatura global média ultrapassará o limite de aquecimento de 1,5 grau Celsius nos próximos 20 anos. Até agora, as promessas das nações de reduzir as emissões têm sido insuficientes para reduzir o nível de gases de efeito estufa acumulados na atmosfera.

As emissões inequivocamente causadas por atividades humanas já elevaram a temperatura média global em 1,1°C em relação à média pré-industrial, e a teriam aumentado mais 0,5°C sem o efeito moderador da poluição na atmosfera, diz o IPCC.

E como tem sido recorrente nos últimos anos, a Floresta Amazônica será alvo, com a defesa da sua preservação, visando afastar esse perigo climático. Houve aumento de atividades ilegais nos últimos anos, como grilagem, garimpo, extração de madeira e invasão em terras públicas.

O Brasil, então, deve mostrar ações concretas para poder evitar críticas - algumas até com segundas intenções comerciais no setor da agropecuária - sobre esse nosso patrimônio natural de importância global.