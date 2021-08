Contra inflação no Brasil, Copom decide aumentar os juros

A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a popular Selic, foi majorada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) em um ponto percentual. Passou de 4,25% para 5,25% ao ano, o maior nível desde outubro de 2019, quando a Selic estava em 5,5% ao ano. A alta de 1 ponto percentual foi a maior em 18 anos, desde 2003. Entre os fatores para a tomada de decisão, o maior deles é a inflação, um medo histórico que acompanha a economia brasileira desde muitas décadas. A novidade deste aumento foi também a justificativa da presença da variante Delta do coronavírus, que põe em risco a recuperação da economia global, mesmo que o cenário para os países emergentes siga favorável.

A preocupação do Copom vai continuar se refletindo na taxa de juros, pois há indicação de que os aumentos da Selic poderão ser repetidos, por conta das pressões inflacionárias que têm sido uma reclamação constante dos assalariados, em meio aos quase 15 milhões de desempregados, que sofrem por todos os lados, com a inflação e sem dinheiro para enfrentar as despesas diárias do cotidiano de todos nós, passando pela alimentação, transporte, condomínio, consumo de água, luz e telefone, entre outras.

A ideia básica do Comitê de Política Monetária é desaquecer a economia e, com isso, fazer a inflação estancar e, logo adiante, baixar, o desejo geral. Evidentemente que o ideal é ter os juros em patamar baixo, como vinha acontecendo antes do surto epidêmico do coronavírus que afetou a vida nacional de maneira coletiva e também individualmente.

Indústrias, comércios e serviços foram afetados e o desemprego correu solto, pela falta de consumo generalizada em todo o Brasil, com o confinamento sanitário. Recém agora há sinais positivos de empregos formais sendo preenchidos, com a gradual - esperando-se seja ascendente - retomada da economia em todos os setores, até o final do ano.

Por outro lado, especialistas financeiros lembram que o aumento da Selic se reflete, para melhor ou pior, com menos juros, na poupança, a preferida dos brasileiros para guardar alguma sobra de dinheiro, mesmo pequena, mês a mês. É que com os juros baixos, a poupança rende menos devido a uma regra criada em 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 6,17% ao ano, ou 0,5% ao mês, mais a Taxa Referencial (TR). Porém, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic mais TR.