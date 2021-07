Arrecadação federal e a recuperação econômica

A arrecadação federal chegou a R$ 896,8 bilhões no primeiro semestre de 2021, o melhor resultado para o período na série histórica desde 1995, com alta de 24,49%. Segundo a Receita Federal, o movimento foi impulsionado pela recuperação da economia no período. A arrecadação de junho foi a segunda maior da série histórica. Ainda segundo a Receita, também contribuiu para o aumento de arrecadação no primeiro semestre os chamados fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários de cerca de R$ 20 bilhões de IRPJ e CSLL. No primeiro semestre do ano passado, essas receitas somaram R$ 2,8 bilhões. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os resultados mostrados pela Receita são um sintoma clássico de vigorosa retomada do crescimento econômico. Dos 86 setores da economia, apenas seis estão abaixo do nível de arrecadação pré-pandemia, entre eles o de eventos, de agências de viagem, bares e restaurantes. O melhor é que a arrecadação do País já atingiu o nível de 2015, quando começou a cair devido à recessão econômica iniciada no fim de 2014, e até o fim do ano o nível será superado.

Contribuíram para o resultado fatores como o desempenho de indicadores da economia, principalmente pela produção industrial, o maior recolhimento de empresas e a maior atividade no comércio exterior com a desvalorização do real frente ao dólar. Os principais aumentos foram tributos aplicados a empresas, como PIS, Cofins, IRPJ e CSLL, com um avanço real superior a 30% contra um ano antes, para R$ 362 bilhões. A arrecadação tem vindo acima do esperado pelo governo para 2021. A diferença entre a última projeção divulgada para o ano e o calculado no orçamento é de R$ 157 bilhões.

Com o avanço nas receitas, haverá espaço para cortar tributos de empresas a partir de 2022. Tais mudanças estão previstas no substitutivo preliminar da reforma no Imposto de Renda elaborado pelo ministro Paulo Guedes e pelo relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), que retira R$ 30 bilhões da arrecadação anualmente. A opinião contrária diz que a melhora tem ligação com fatores não recorrentes e não assegurados para anos futuros, na própria economia, como o preço das commodities e até o padrão de consumo na pandemia, agora mais voltado a bens em geral, com taxação mais elevada do que serviços.

Assim, a reforma tributária estaria usando números não assegurados como base para uma medida permanente. Claro que houve mudanças no perfil do tipo de consumo causadas pela pandemia, mas a arrecadação só tem subido. Seja como for, tudo parece mostrar que a recuperação está vindo.