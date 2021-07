Retomada da construção com venda de índices construtivos

Com a forte presença da Construção Civil tanto em Porto Alegre quanto em todo o Brasil, a prefeitura da Capital retomará leilões anuais de índices construtivos, e que são conhecidos como Solo Criado. A primeira oferta da atual gestão será em 20 de agosto. É por demais sabido que o mercado imobiliário está com boa expansão, com muitos lançamentos e vendas acima até do que era esperado por conta dos problemas advindos com a pandemia do coronavírus.

Informações do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS) confirmam que o mercado em Porto Alegre tem movimento de expansão. A prova também é dada, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, pelo incremento na arrecadação de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) neste ano de 2021. A consequência seria a existência de interesse na compra de índices construtivos na Capital.

Serão ofertados 31,3 mil metros quadrados com lances mínimos de R$ 400 mil a R$ 11 milhões, a depender do tamanho do lote, que vai de 300 metros quadrados até 2,5 mil m2, e da localização na cidade, nas cinco das nove macrozonas. Se todos os 38 lotes ofertados forem vendidos ainda que pelo preço mínimo, a prefeitura irá arrecadar quase R$ 105,7 milhões. O valor será destinado para o Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob). Aí, poderá ser usado, se for o caso, em desapropriações para obras viárias. Hoje, o fundo está zerado.

A Secretaria Municipal da Fazenda lembra que foram realizados sete leilões entre 2014 e 2016, arrecadando R$ 144 milhões com a venda de 32.550 m2 de índices. Em 2012, o Legislativo autorizou o município a alienar 279,4 mil metros quadrados em estoques construtivos, de acordo com a reserva prevista no Plano Diretor.

Incentivar o lançamento de projetos prioritários para estimular a retomada da construção civil no pós-pandemia é uma das metas importantes do município, pois a paralisação, em geral, econômica principalmente em 2020, tem que ter uma boa recuperação ainda em 2021 e, mais ainda, no ano que vem.

Técnicos da prefeitura explicam que, diferentemente da compra em balcão, em que o índice só é vendido quando o projeto já está em condição de ser licenciado, o potencial construtivo adquirido em leilão tem validade de 10 anos e pode ser usado conforme a necessidade do projeto. Caso sobrem metros quadrados, fica como um saldo no contrato para uso em outra construção pela empresa ou pode ser vendido a terceiros.

É a volta da normalidade em um setor tão importante para a cidade e que gera muitos empregos diretos e indiretos, algo fundamental, como é por demais sabido, principalmente para a retomada econômica pós-pandemia, como citado.