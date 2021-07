Mercosul ainda precisa avançar em propostas

O Brasil assumiu a presidência do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, em substituição da Argentina. O Tratado de Assunção foi assinado no dia 26 de março de 1991 e, com ele, a criação do Mercosul, o qual tem sua sede oficial localizada em Montevidéu. Há 30 anos, foi lançado o bloco econômico, que envolve quatro países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

De lá até agora, no entanto, o Mercosul não conseguiu deslanchar em suas metas e, principalmente, com a União Europeia (UE), com a qual busca há anos viabilizar um acordo comercial.

A forte oposição da França de Emmanuel Macron, em apoio aos agropecuaristas, tem barrado tentativas neste quesito tão importante para o Brasil.

A ideia básica do Mercado Comum do Sul era e continua sendo aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre as nações.

As negociações para a criação do Mercosul foram iniciadas ainda no ano de 1980, mas foi somente em 1985 que José Sarney e Raúl Alfonsin, presidentes na época do Brasil e Argentina respectivamente, conversavam sobre um projeto de integração.

Cinco anos depois, em 1990, o Paraguai e o Uruguai entraram na negociação para participarem também do bloco econômico.

No discurso de posse virtual no Mercosul, Jair Bolsonaro não se conteve e criticou o seu antecessor, o argentino Alberto Fernández. Exagerou ao dizer que o Brasil já retomou as atividades de maneira plena após a pandemia de Covid-19.

Mas, acertou ao afirmar que o nosso País tem sede por resultados, consequentemente o Mercosul tem que lançar novas negociações e concluir os acordos comerciais pendentes, ao mesmo tempo trabalhando para reduzir tarifas e eliminar outros entraves ao fluxo comercial entre o bloco e com o mundo em geral.

De qualquer maneira, o Mercosul tem que agilizar ações, introduzir novas normas e facilitar ainda mais as trocas entre os países membros, além, é claro e fundamentalmente, com outros blocos ou mesmo países de maneira isolada.

Como países não têm amigos, mas interesses, segundo o popular entendimento no meio diplomático global, é bom que o bloco se prepare para agir bastante no período após a pandemia do coronavírus, que tem assolado o mundo - agora com novas ondas -, acertando encontros com outros blocos ou países de maneira independente, buscando fortalecer o comércio.