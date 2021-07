CPI da Covid, opiniões e divergências políticas no Brasil

Com menos interesse dos brasileiros após semanas de depoimentos com muitos debates, acusações e troca até de insultos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid discute responsabilidades por problemas na pandemia do coronavírus que assola o País desde o ano passado.

Com muitas opiniões, agora o foco dos senadores oposicionistas visa imputar diretamente o presidente da República. Para tanto, há um grupo de juristas estudando, a pedido da CPI, os crimes que podem ser apontados contra Jair Bolsonaro e outras autoridades por ações e omissões no combate à pandemia da Covid-19.

Especialistas avaliam em quais delitos poderiam ser enquadrados atos como escolhas administrativas deliberadamente equivocadas e desinformação. A possibilidade de Bolsonaro entrar na relação de investigados também passa por um debate jurídico, que discute se a CPI teria o poder de investigar o presidente da República.

Desde que a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado começou, no dia 27 de abril, foram diversas testemunhas. Houve revelações sobre ações e omissões do governo federal durante a pandemia, testemunhas caindo em contradição, bate-boca entre parlamentares, senadores fazendo perguntas com base em notícias falsas, oposição acusando depoentes de mentir e até um requerimento de convocação do presidente da República.

Ex-ministros da Saúde depuseram e deram suas versões para o que ocorreu nos seus períodos à frente da pasta. No entanto, em termos de responsabilização de uma ou outra autoridade, ainda há o que se discutir, com versões indicando que essa ou aquela tenha se omitido e deixado a doença atacar o Brasil.

O que tem se visto nos depoimentos da CPI são, repete-se, são muitas opiniões, algumas com viés político-partidário e, assim, em nada ajudando para a finalidade específica da comissão, uma vez que misturar, no caso, política e vacina não é adequado, principalmente em meio a uma pandemia que já matou mais do que 520 mil brasileiros, tristemente.

Finalmente e após muita discussão sobre as vacinas e seu efeito imunizante, teremos à disposição nos próximos meses milhões de doses, as quais, segundo autoridades sanitárias, evitam a contaminação. É disso que o Brasil precisa: uma vacinação em massa de sua população, a fim de conter a disseminação do coronavírus, sem mais delongas, opiniões e acusações.