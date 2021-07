Reforma tributária e as mudanças no Imposto de Renda

Está na pauta do Congresso Nacional a proposta de reforma tributária que o ministro da Economia e sua equipe pretendem implantar no País. Segundo analistas, o principal ponto de controvérsia é a limitação de uso da declaração simplificada do Imposto de Renda (IRPF), o que teria potencial para aumentar o imposto a ser pago por 6,8 milhões de contribuintes. A conclusão é do Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas.

Atualmente, qualquer contribuinte pode optar por fazer a declaração simplificada. Nela, não há necessidade de incluir gastos que viabilizam deduções, porque há um desconto padrão automático de 20% sobre a renda tributável. O limite atual desse desconto é de R$ 16.754,34. Pela proposta da equipe econômica, a declaração simplificada só será liberada para contribuintes com renda anual de até R$ 40 mil.

O estudo da FGV pressupõe que todas as pessoas com renda de até R$ 40 mil já declaram pelo modelo simplificado. Desse modo, usa dados da Receita Federal para estimar que a mudança aumentará o imposto de 6,8 milhões de contribuintes, como citado. Com a alteração, a estimativa é que haverá uma elevação de R$ 103 bilhões na base tributária, o que levaria a um aumento de R$ 11,6 bilhões no imposto devido por essas pessoas.

O Ministério da Economia vem estudando há meses a extinção da declaração simplificada. Na formulação da proposta, no entanto, o governo optou por manter o modelo para faixas menores de renda. Para técnicos, o modelo simplificado somente fazia sentido quando o mundo não era digitalizado e os contribuintes tinham um trabalho enorme para guardar e reunir a papelada que seria apresentada para viabilizar as deduções.

Por isso, com a manutenção das deduções médicas e educacionais existentes no modelo de declaração completa, o contribuinte continuará com o direito de abater aqueles gastos que foram feitos. Quanto ao aumento na faixa de isenção do IRPF de R$ 1.903,98 para R$ 2,5 mil proposto pelo governo, a atual faixa isenta de cobranças é de aproximadamente metade do que foi em 1995, considerando a inflação no período.

Caso aprovada, a reforma ampliará o número de contribuintes isentos de 10,7 milhões para 16,3 milhões. Na reforma, o governo também propôs uma redução do Imposto de Renda de empresas de 15% para 10% em dois anos. A alíquota adicional de 10% sobre o lucro que exceder R$ 20 mil foi mantida.

Apesar da proposta, o Brasil ainda manterá alíquotas mais elevadas do que a média mundial.