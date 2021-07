O esforço mundial para vencer a pandemia

A pandemia está longe de terminar, ainda que haja estabilidade no número de casos, porém as mortes continuam de norte a sul do Brasil. O pedido pelo avanço maior da vacinação ecoa em todas as cidades. Mas, continuamos dependentes do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) ou das doses completas vindas de outros países.

Temos duas importantes instituições no setor das vacinas e que as fabricam para outras doenças, até mesmo exportando, e que são o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.

Em consequência da nossa realidade sanitária, projetos estão em análise na Câmara dos Deputados. As iniciativas envolvem a concessão automática do licenciamento logo após a declaração de emergência em saúde pública, inclusive para pedidos de patentes pendentes, ou sugerem a suspensão do cumprimento de obrigações previstas no plano internacional.

Na atual situação de emergência, bastaria que o chefe do Poder Executivo, por ato próprio, de ofício, concedesse a licença compulsória. O melhor, entretanto, é saber que R$ 24,5 bilhões foram autorizados para compra e desenvolvimento de vacinas contra Covid-19 no Brasil, no biênio 2020-2021. Mais de R$ 20,7 bilhões já foram executados.

Por referência, sabe-se que é de US$ 5 o preço da dose mais cara de vacina contra a Covid-19, fabricada pela Moderna, e de US$ 4 o preço mais baixo, da Astrazeneca.

O licenciamento compulsório de patentes pode permitir a importação ou produção local de vacinas a preços mais baixos, ampliando a oferta de doses. Atualmente, são 100 países que apoiam propostas da Índia e da África do Sul, na Organização Mundial do Comércio, para impedir que direitos de propriedade intelectual criem barreiras para o acesso a vacinas, remédios e produtos médicos essenciais contra a Covid-19.

Inicialmente, a União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos se manifestaram contra a proposta de licenciamento compulsório, mas os EUA mudaram sua postura. O Brasil adota uma posição intermediária, de ampliar o licenciamento de patentes para outros países sem suspender a propriedade intelectual, com o objetivo de descentralizar a produção de vacinas.

O prazo da patente das vacinas é de 20 anos, o que concede ao inventor exclusividade de mercado como meio de compensar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso evita que copiadores da tecnologia desestimulem a inovação.