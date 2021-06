O transporte coletivo na Região Metropolitana

Manter, ampliar e melhorar o transporte coletivo sempre foi uma ação cobrada de prefeitos, incluindo os da Região Metropolitana de Porto Alegre. O consórcio dos municípios da região (Granpal) reúne os prefeitos dessas localidades, Capital incluída.

Bem além da pandemia, que continua impactando a vida das pessoas em geral e do comércio, a situação do transporte coletivo, com a redução de viagens e das frotas que atendem bairros e interligam cidades, a preocupação volta-se agora também para as vias das cidades que compõem a Granpal.

Dessa forma, o tema que foi apontado como prioritário, ou seja, que é preciso ter novas alternativas para o transporte urbano e também do intermunicipal.

No caso específico da Capital, depois de anunciar mensagem à Câmara Municipal sobre a privatização da Companhia Carris, o prefeito Sebastião Melo (MDB) enviará projeto sobre o transporte coletivo em Porto Alegre.

Uma das propostas seria a revisão nas atuais isenções e gratuidades, que beneficiam parcelas da população, especialmente no caso de estudantes, que terão o benefício apenas de acordo com a renda de cada um. Igualmente, a gratuidade será extinta para diversas categorias como hoje ocorre o que, segundo os empresários, não só tira a renda do sistema como beneficia alguns que, segundo ele, não precisam de isenção.

Também a prefeitura de Porto Alegre pretende que, gradualmente, num prazo de quatro anos, a categoria dos cobradores seja dispensada no transporte coletivo. Essa ideia teve muita reação. O prefeito Sebastião Melo assegurou que o modelo atual faliu e deve ser totalmente modificado, com a piora nos serviços ocorrida na pandemia.

Outro assunto importante a ser debatido é a nova tarifa dos ônibus na cidade, prevista em R$ 5,20, mas valor que o prefeito já disse que não aprova. Técnicos em transporte urbano acreditam que o preço ficará entre R$ 4,80 e R$ 4,90.

Enquanto isso, na Região Metropolitana, prefeitos querem benfeitorias na BR-116, como mais pistas e a construção e adequação de pontes, viadutos, alças de acesso e outras estruturas, além da situação insustentável dos sistemas de transporte público. O custo está calculado em torno de R$ 600 milhões, dinheiro que não existe, salvo se o governo federal entrar com a verba.

Como em julho o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estarão no Rio Grande do Sul, a ideia é agendar encontro e denfeder a realização da obra.