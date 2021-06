Crise hídrica é um grave problema para o País

Ciclicamente, o Brasil enfrenta problemas de geração de energia por crises hídricas. Poucas chuvas em gigantescos reservatórios de hidrelétricas acabam por afetar o fornecimento de energia em diversos pontos do País. Em 2021 está, outra vez, acontecendo o problema, ainda que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tenha afastado o risco do chamado apagão.

Para evitar o risco de apagões, que já aconteceram em algumas regiões em outros anos, é fundamental que sejam programadas ações preventivas e a mitigação de eventos hidrológicos críticos para melhorar a gestão de riscos.

Neste ano temos cenário crítico de estiagem em várias regiões do Brasil. Um grande nexo entre água e energia há décadas. Em decorrência, uma estiagem - o que para os gaúchos quando estamos com muita chuva soa como algo distante - traz desdobramentos em diversos setores, principalmente naqueles que compartilham a mesma infraestrutura de armazenamento de água.

Utilizamos água para gerar energia e irrigar culturas, ao mesmo tempo que também precisamos de energia para produzir água nos sistemas de abastecimento e alimento na produção agroindustrial, setores fundamentais à economia nacional.

A produção hidrelétrica responde por 64,9% da matriz elétrica, dados de 2019, sendo os reservatórios de armazenamento do Sistema Interligado Nacional (SIN) elementos fundamentais em nosso parque de infraestrutura hídrica, pois nos dão a capacidade de armazenar água para garantir energia nos períodos secos.

Causa preocupação o fato de que avisos do ONS sobre a Perda do Controle Hidráulico na bacia do Paraná alertam que, mesmo com o aumento na geração térmica visando recuperar os níveis, se mantidas as defluências atuais dos reservatórios, não haverá armazenamento suficiente para gerar energia no segundo semestre de 2021.

Muitas crises hídricas são desencadeadas por eventos críticos de precipitação, inevitáveis e imprevisíveis. À medida que a população cresce, as demandas aumentam.

Se avançarmos com o conhecimento sobre o meio e a sua relação com as atividades do ser humano, seremos capazes de desenhar soluções capazes de integrar a operação da infraestrutura existente com os sistemas naturais. Precisamos pensar no longo prazo para tornar os sistemas mais resilientes.