A privatização da Eletrobras e o futuro do sistema elétrico

A criação da Eletrobras foi proposta em 1954 pelo então presidente Getúlio Vargas, mas com oposição no Congresso Nacional. Em 25 de abril de 1961, sete anos depois, o então presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, que autorizava a União a constituir a Eletrobras. Já no governo de João Goulart, a empresa recebeu a atribuição de realizar pesquisas e projetos de usinas geradoras, assim como linhas de transmissão e subestações, suprindo assim a crescente demanda de energia elétrica enfrentada pelo Brasil.

Inaugurada em 1963, a Usina de Furnas hoje faz parte da Eletrobras. Desempenhou papel fundamental para o desenvolvimento da economia já em 1963, um ano após sua criação, quando entrou em operação a primeira unidade da Usina Hidrelétrica de Furnas (MG), evitando o colapso então iminente do fornecimento de energia aos parques industriais dos estados da Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Com o passar dos anos e governos, a Eletrobras foi se fortalecendo como agência planejadora e financiadora, além de holding de outras empresas federais. Hoje, a Eletrobras está presente em todo o Brasil, e possui uma capacidade instalada para produção de 39.413 MW.

É a maior companhia do setor de energia da América Latina, produzindo 38% da energia gerada no Brasil. Suas linhas de transmissão somam quase 60 mil quilômetros de extensão, 56% do total de linhas de transmissão do Brasil.

Em 19 de janeiro de 2018, o presidente Michel Temer (MDB) enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que dispunha sobre a privatização da Eletrobras. Mas só em maio passado, já na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória que prevê a privatização da empresa. No dia 17 de junho, o Senado Federal também aprovou a privatização.

O texto aprovado foi construído levando em consideração a contribuição de parlamentares, agência reguladora, ministérios e entidades do setor.

No ano de 2020, o balanço financeiro de Eletrobras apontou para um lucro de R$ 6,387 bilhões, ano marcado pelo início da pandemia da Covid-19. O resultado é 42,6% inferior aos R$ 11,133 bilhões registrados em 2019.

Enfim, a empresa será privatizada. Os consumidores esperam que as tarifas não aumentem no Brasil e que ocorram melhorias no serviço, bem como novos investimentos.