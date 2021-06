Confirmação da Expointer é uma boa notícia para o Estado

A Exposição Internacional de Animais, Expointer 2021, será realizada entre 4 e 12 de setembro, em formato híbrido e com público. A notícia traz um alento ao já muito bem-sucedido agronegócio gaúcho. Será um modelo parecido com a Expointer de 2020, digital, mas com exposições presenciais.

Recorde-se que a Expointer no Parque Assis Brasil de Esteio completou, no ano passado, 50 anos. Chamada de Expointer Digital 2020, a mostra teve muita programação, com formato híbrido, quando são misturados o ambiente presencial, com respeito aos protocolos de segurança, e o distanciamento social.

Com tantas más notícias com relação à pandemia, é muito bom ter a Expointer não só confirmada como a presença de 30 raças de animais neste ano, contra tão somente 18, em 2020. Para representantes do setor de criadores e dos trabalhadores na agricultura, a mostra poderá ser um símbolo da retomada das atividades com responsabilidade em todo o Estado.

O Parque Assis Brasil foi inaugurado no dia 29 de agosto de 1970, em Esteio, sediando em 1972 a Primeira Exposição Internacional de Animais e passando a se chamar Expointer. Como no ano passado, um dos pontos da Expointer 2021 será a agricultura familiar, que gera renda e qualidade de vida a agricultores e suas famílias.

Com os recordes de produção em várias safras e trazendo superávits nas exportações com a balança comercial batendo recordes e o Plano Safra com mais verbas, a mostra da pujança do agronegócio dará mais uma confirmação do setor tão importante para a economia gaúcha e nacional.

A tecnologia ampliou o número dos que assistem a grande mostra no Estado, no Brasil e até no exterior, destacando o Rio Grande do Sul na liderança em produção, tecnologia e geração de receita, em diversas áreas do agronegócio. Isso com propriedades rurais, comércio e indústrias do setor, como é tradicional.

Por tudo o que se sabe e pelo sucesso dos anos anteriores, principalmente em 2020, superando os contratempos da pandemia da Covid-19, a Exposição Internacional de Animais com certeza será motivo de alento para o agronegócio e, o melhor, para toda a economia.

Com esforço, organização e trabalho, como sempre, teremos uma feira com bons negócios e responsabilidade com a saúde de todos, seguindo protocolos, como o uso de máscara, nesta edição da Expointer.