Economia crescerá, mas desigualdade social se agrava

O Brasil está vivendo uma bipolaridade econômica, com previsão de recuperação das perdas causadas pela pandemia, mas com o aumento da desigualdade social.

Gradativamente, as atividades comerciais voltaram e estão conseguindo superar os problemas pelas quarentenas decretadas em capitais e cidades do País. As previsões para o segundo trimestre de 2021 estão apontando para ser melhor do que o trimestre anterior.

O primeiro semestre, deverá mostrar que houve uma forte recuperação do que foi perdido na economia desde que a pandemia começou no País. Com a alta dos preços das commodities nos mercados internacionais, a agropecuária foi a atividade que mais cresceu no primeiro trimestre.

Mas, a dicotomia econômica apresenta o fato de que o Brasil registrou no primeiro trimestre o recorde de desemprego da série histórica iniciada em 2012. A situação atingiu 14,7 milhões de pessoas ao fim dos três primeiros meses do ano. Será a dicotomia entre a prosperidade dos negócios e a dificuldade da abertura de empregos formais.

A situação analisada e projetada pelos especialistas diz que a economia brasileira terá avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de, pelo menos, 4% ao ano, podendo chegar a até 5%, crescimento que acompanhará o País no ano que vem, mas com o sentimento de desigualdade.

Uma economia classificada por economistas como bipolar, que tem o agronegócio despontando, mas com sérias dificuldades em outros setores, por conta do aumento da desigualdade e do desemprego. E a previsão vale também para o ano que vem.

São citados como exemplo os estados com forte crescimento de PIB, justamente os da fronteira agrícola, situados no Centro-Oeste do País. São os que têm cerca de 70% da sua economia dependendo do agronegócio. Há um estímulo forte nesse setor que acaba se espalhando para o resto das economias nessas regiões. Então, a agricultura e as commodities vão dar um tom importante especialmente nessas regiões em 2022.

Os economistas lembram que aí é que reside um grave problema socioeconômico, pois a economia que está muito bem é a das commodities, ao lado da economia dita tradicional, que está mal. O desemprego bateu em 14,7% da população, mais 5,9% de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego.

Finalmente, a previsão é a de que a inflação continuará elevada, afetando principalmente a população de baixa renda. Nesse cenário, é basilar que o governo mantenha e até amplie benefícios sociais.