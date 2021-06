A trágica marca de 500 mil mortes pelo coronavírus

O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes pela Covid-19, sendo que 300 mil ocorreram nos últimos cinco meses. Para infectologistas, a falta de testagem, o desleixo de muitos da população em não obedecer aos protocolos sanitários recomendados e a lenta vacinação em massa levaram a essa deplorável situação.

Somos o segundo país do mundo em números de óbitos diários. Estamos atrás apenas da Índia, mas que tem 1,3 bilhão de habitantes. A Universidade Federal de Pelotas indica que o Brasil, com 2,7% da população mundial, aparece com 12,8% dos óbitos por Covid-19, enquanto a proporção global de mortes por Covid-19 é de 488 por milhão de habitantes, entre nós é de 2.293.

Somente a vacinação em massa é capaz de reduzir a tragédia sanitária vivida pelo País. Neste sentido, o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, prevê que será possível imunizar até 2,4 milhões de pessoas por dia, uma meta espetacular, mas da qual ainda estamos bem longe, mesmo que o número seja factível, considerando a experiência do Brasil em vacinação e a capilaridade e competência da rede de saúde no País.

Traz muita esperança de vacinação as cerca de 630 milhões de doses já adquiridas e que estarão chegando, nas próximas semanas, ao Brasil. Tudo indica que o ministro da Saúde está conseguindo intensificar a campanha de vacinação, medida mais do que urgente.

Sob a coordenação dele, porém, ainda precisando que os discursos e as ações em nível nacional sejam unificados, aí será possível adotar todas as medidas capazes de mudar os aspectos negativos durante a Covid-19, que são o do vírus e o da falta de cuidados, como o uso de máscara. Essa perigosa combinação expõe mais pessoas ao risco de contágio e dificulta mais as estratégias de prevenção da doença, evidentemente.

Infelizmente, ainda que com 500 mil vítimas, alguns questionam a ciência e lançam dúvidas sobre medidas comprovadamente eficazes para reduzir o risco do contágio, desdenhando até mesmo da vacina como meio eficaz de proteger as pessoas do vírus.

Em decorrência e agravando o problema, o aumento de casos pelo coronavírus fez subir a ocupação de leitos de UTI. Também voltou a escassez de medicamentos para intubação.

O que importa é que o desempenho do Brasil no tratamento de pacientes e controle da epidemia poderia e ainda pode ser melhor, com mais vacinação, como sustentam técnicos, secretários estaduais e o ministro da Saúde.