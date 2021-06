Juros são arma para combater inflação elevada

Os índices inflacionários estão prejudicando a população em geral. A consequência é que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) não conseguiu manter, em 2021, a Taxa Selic no mínimo histórico de 2% ao ano, visto em de agosto do ano passado. Em um segundo movimento, iniciado em março, o BC começou a elevar a Selic, na tentativa de controlar a inflação.

O aumento do juro básico da economia reflete em taxas bancárias mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a decisão do BC e o encarecimento do crédito, geralmente entre seis meses a nove meses, segundo economistas. Mas, ainda que para combater a inflação, o aumento da taxa de juros influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos.

Em meio à pressão inflacionária atual, o Copom decidiu elevar a taxa básica da economia em 0,75 ponto percentual, de 3,50% para 4,25% ao ano, no terceiro aumento consecutivo dos juros. Analistas esperam nova alta na reunião de agosto, com mais 0,75% ou mesmo 1%, se a inflação não refluir.

O Copom fixa a taxa básica de juros com base no sistema de metas de inflação. Neste ano, a meta central é de 3,75%, mas o IPCA pode ficar entre 2,25% a 5,25% sem que a meta seja formalmente descumprida. Para 2022, a meta central é de 3,5%, e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em maio o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - que é a inflação oficial do Brasil - ficou em 0,83%, o maior percentual para um mês de maio desde 1996, quando foi de 1,22%.

Para os brasileiros que têm alguma reserva na Caderneta de Poupança, com uma Selic mais alta, a perda para os índices inflacionários vai diminuir, pois os poupadores recebem 70% da Selic, mais a Taxa Referencial. O que todos querem, no entanto, é que os preços, principalmente dos alimentos, não subam tanto. O desconto é que as commodities brasileiras, especialmente as do agronegócio, têm subido de preços pela valorização nos mercados internacionais. Porém, os insumos da produção agropecuária também aumentaram, encarecendo o que é ofertado tanto internamente quanto no exterior.

Até agora e nos últimos anos, o Comitê de Política Monetária tem sido equilibrado e mantido a Selic de acordo com as expectativas, sem sobressaltos. Porém, agora, as projeções são feitas em meio a uma pandemia como a do coronavírus, o que traz ainda mais desafios para o Brasil.