O Estado e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal

Criado para promover o equilíbrio das contas de estados endividados, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) pode ajudar o Rio Grande do Sul, que está mais do que preparado para aderir ao plano. O Estado preenche os pré-requisitos, a começar pela históricas dificuldades nas contas públicas.

Agora, é preciso executar as metas estabelecidas pela União, entre elas, uma série de medidas de ajuste fiscal. Mas, segundo o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, o Estado já tem quase todas as exigências cumpridas, o que facilitará e, certamente, fará com que o Rio Grande do Sul tenha a sua adesão homologada no final do segundo semestre deste ano ou até o início de 2022. O que ainda está faltando é a aprovação do Teto de Gastos Estadual, matéria que depende de regulamentação pela União.

Outra das metas atingidas no Rio Grande do Sul diz respeito aos indicadores de pessoal que vêm diminuindo desde 2018, em decorrência do aumento da receita corrente líquida e do esforço de contenção de gastos. Entretanto, os números mostram que o Rio Grande do Sul ainda está acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Uma das metas exigidas para adesão ao RRF é uma situação que deveria ser obrigatória aos entes públicos, que é o equilíbrio financeiro e orçamentário para garantir o pagamento do serviço da dívida, sem contar com receitas extraordinárias.

Para bem administrar o Regime de Recuperação Fiscal no Estado, teremos um Conselho de Supervisão, com um representante da União, um Estado e um do Tribunal de Contas da União (TCU), todos com dedicação exclusiva. O órgão terá que elaborar relatórios bimestrais de acompanhamento e terá a prerrogativa de aprovar medidas voltadas a compensar vedações previstas no regime.

Com a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, espera-se que as contas públicas estaduais sejam bem conduzidas, ocorrendo, o que é mais do que certo, um saudável equilíbrio entre o que é arrecadado e todas as despesas.

Além disso e muito importante, que sobrem recursos para investimentos nas áreas de infraestrutura, na educação, saúde, segurança e habitacional, sempre que possível gerando empregos, a maior aspiração desde sempre, aumentada agora com os malefícios causados pela pandemia. O que se deseja é que as finanças gaúchas fiquem equilibradas doravante. Será o melhor para o Estado.