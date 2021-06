Otimismo com a recuperação da economia brasileira

Com muitos prognósticos ruins para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro desde o fim de 2020, amenizados eventualmente no início de 2021, eis que, nesta semana, o mercado elevou a expectativa de crescimento econômico neste ano. Foi o que mostrou a semanalmente esperada Pesquisa Focus, do Banco Central, uma coleta das projeções com cerca de 140 bancos, gestores de recursos e outras instituições, como corretoras e consultorias, para saber a opinião em quesitos sobre a economia, juros, câmbio e outros pontos importantes. Os números surpreenderam, pois foram bem melhores do que o esperado sobre a atividade divulgados na semana anterior.

O levantamento projetou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,36% este ano, contra os 3,96% na semana anterior. Essa é a sétima previsão para cima da atividade econômica.

A revisão para melhor veio na esteira de dados que mostraram que a economia brasileira cresceu 1,2% no 1º trimestre, acima do esperado, e que levou o PIB de volta ao patamar pré-pandemia. Já a inflação continua em evolução, com o IPCA estimado em 5,51%.

A pesquisa Focus informou que a produção industrial está em evolução depois de estabilidade, o IGPM não continua crescendo, assim como os preços administrados. Também estabilidade na conta corrente e na balança comercial. Para 2022, a Focus aponta um PIB em 2,31 e um IPCA em 3,70%. Ambos em evolução, mas com números bem menores que os previstos para este 2021.

Os setores consultados pela Focus ainda deixaram inalterada a perspectiva para a taxa básica de juros, com a Selic prevista em 5,75% ao final deste ano e 6,50% em 2022. Tudo somado, a pesquisa alimenta a esperança de que pelo menos na área da economia o Brasil está reagindo bem, apesar de a pandemia continuar atacando em quase todo País, com ondas renovadas e assustando tanto a população em geral como os especialistas da saúde e lotando, outra vez, a rede hospitalar em várias capitais.

Como sempre, há que se pontuar que a vacinação maciça, agora com diversas opções de imunizantes à disposição e com a ampliação da faixa etária buscada tem sido sempre para menos idade, é que dará condições da volta gradativa de todas as atividades. Até que a vacinação atinja todos ou quase todos os segmentos da população, os protocolos devem ser mantidos. E que todos busquem a segunda dose, o que não tem ocorrido maciçamente em alguns estados, aproveitando a total disponibilidade de vacinas contra a gripe e melhorando a imunização.