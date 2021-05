E-commerce veio para ficar no Brasil

A arrancada histórica do e-commerce no ano que passou marcou o início de uma era quando pensamos em comportamento de consumo. Vimos transformações tão rápidas a ponto de impressionar os mais visionários líderes do setor, que comemoram os novos hábitos de compras observados na população. Alimentos, bebidas, vestuário, móveis e veículos estão sendo comprados pela internet. Redes varejistas montaram e continuam operando sites de vendas, com muita demanda.

A Federação do comércio de São Paulo divulgou que o e-commerce cresceu em seis meses o equivalente de crescimento previsto para seis anos. Centros de Distribuição têm sido montados no Rio Grande do Sul, justamente para agilizar a entrega de produtos. Consumidores fazem pedidos num dia e recebem o que compraram na manhã seguinte, na porta do domicílio, algo impensável até poucos anos.

Apesar do sucesso, especialistas em E-commerce lembram que há muito o que ser feito para explorar todo o potencial do comércio eletrônico no Brasil. Isso porque apontam que há gargalos enfrentados principalmente pelos lojistas de pequeno e médio porte, relacionados com inteligência logística, mecanismos de entrega e, recentemente, até com a higienização das mercadorias.

No início da pandemia, quando muitos lojistas foram obrigados a fecharem as portas, houve um movimento brusco em busca de vender pela Internet, mas sem uma estrutura compatível. Muitas lojas receberam pedidos pelo WhatsApp, organizando-se com os recursos que estavam ao seu alcance.

Lojistas que atuam em categorias específicas precisarão se preparar para acompanhar o crescimento veloz do seu mercado, uma vez que serão exigidos cada vez mais conhecimentos profundos de nicho.

Em 2021, o comércio eletrônico segue com muita força. Um dos principais sites de e-commerce do planeta, a Amazon lançou um site de vendas internacional para compradores brasileiros e promete entregar em pouco tempo as compras do exterior. Movimento parecido fez o gigante chinês Ali Express, também de olho no aumento do comércio eletrônico.

Por aqui, o Magazine Luiza, ou Magalu, comprou diversas empresas nos últimos meses e caminha para virar uma potência tanto em lojas físicas quanto na internet - e já causa concorrência com rivais como Mercado Livre e Americanas.com.

Investir faz toda a diferença para manter-se competitivo neste mercado. O e-commerce veio para ficar, no Brasil e no mundo.