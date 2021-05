A discussão sobre um porto no Litoral Norte gaúcho

O Porto de Rio Grande teve, no ano passado, a homologação do novo calado, o que permite receber navios de maior porte, um grande avanço que sem dúvidas beneficia a logística dos exportadores no Rio Grande do Sul.

Mas o Estado pode ganhar um novo porto no Litoral Norte, debate que vem ocorrendo nos últimos anos, especialmente desde 2018. Agora, o projeto pensado para o município gaúcho de Arroio do Sal poderá ser tocado em parceria com um grupo russo, que viabilizaria o grande investimento necessário para implementar o novo porto.

Seria uma alternativa para escoar a produção do Estado, especialmente o que é feito na Metade Norte, região que se beneficiaria do novo empreendimento pela menor distância em relação a Rio Grande.

As projeções de investimento para o terminal portuário indicam o valor de US$ 1,3 bilhão, na construção do porto de 2,5 quilômetros de extensão em Arroio do Sal, calado de 38 metros, gerando cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. Caberá à Marinha do Brasil um píer especial.

Confirmando-se o investimento após as necessárias autorizações governamentais, teremos mais um porto, e que sairia do papel com o aporte de verbas totalmente privadas.

Se de fato sair do papel como se projeta, poderá ser um avanço, eis que permitirá a muitos produtores rurais exportar mais facilmente e com menores custo de transporte as safras recordes que vêm obtendo ano após ano, mesmo com os problemas causados pela pandemia, porém com o agronegócio mantendo sua pujança e eficiência.

Enquanto isso, o Porto de Rio Grande segue ativo e tem dado conta das exportações gaúchas, segundo declarado pelas autoridades do setor, que julgam desnecessário um novo terminal no Litoral Norte.

Teremos de aguardar para ver se o novo porto sairá do papel, em meio aos problemas da pandemia, ou se foi apenas uma boa intenção, sem confirmação.

Parlamentares gaúchos que têm apoiado a iniciativa continuam a promover a ideia, com a esperança de que seja concretizada.

O investimento, se confirmado, será muito alto e feito totalmente pela iniciativa privada, como foi dito. Se assim for, o Rio Grande do Sul não pode desprezar investimento desta natureza e valor.