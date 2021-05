Saldo da balança comercial dá um alento para o País

Depois do orçamento federal de 2021 ser aprovado, havia preocupação quanto às contas públicas para esse ano serem altamente deficitárias, por conta do combate à pandemia e seus efeitos. Mas eis que surge uma ótima notícia: com a alta das commodities, e pela mudança de metodologia, a balança comercial registrou o melhor saldo da história para o mês de abril. O País exportou US$ 10,349 bilhões a mais do que importou. É um saldo expressivo.

As exportações somaram US$ 26,481 bilhões, alta de 50,5% sobre abril de 2020, e bateram recorde histórico para todos os meses desde o início da série histórica, em 1989. As importações totalizaram US$ 16,132 bilhões, alta de 41,1% na mesma comparação.

Analistas explicam que além da alta no preço das commodities, as exportações também subiram por causa da base de comparação. Em abril de 2020, no início da pandemia, exportações tinham caído por causa das medidas de restrição. A quantidade de mercadorias embarcadas, segundo o Ministério da Economia, aumentou 22,2%, enquanto os preços subiram, em média, 21,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em 2021, a balança comercial já acumula superávit de US$ 18,2 bilhões, sendo 106% maior que o do mesmo período de 2020, e só perde para 2017, quando o superávit no primeiro quadrimestre tinha somado US$ 19,039 bilhões.

O agronegócio, como tem sido tradicional, desponta, pois os embarques de soja brasileira ao exterior chegaram a 17,384 milhões de toneladas. A receita com as vendas externas foi de US$ 7,20 bilhões, 43,1% acima dos US$ 5,03 bilhões contabilizados em abril de 2020.

Do lado das importações, as compras do exterior da agropecuária subiram 1,6% em abril na comparação com abril do ano passado. A indústria extrativa registrou alta de 35,5% e a indústria de transformação teve crescimento de 42,6%. É o agronegócio demonstrando, mais uma vez, a sua importância na economia do País, superando problemas decorrentes da pandemia, dos bloqueios, da suspensão de tantas atividades por mais de um ano e até do transporte e armazenamento das supersafras que estão ocorrendo ou previstas.

O superávit comercial, projetado em torno de US$ 65 bilhões em 2021, dará fôlego às contas públicas, ainda que não seja receita tributária convencional. Mas, como tem ocorrido às vezes, parte das reservas acumuladas pode ser utilizada para dar recursos aos programas assistenciais durante a pandemia.