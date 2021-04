Mais lembradas e preferidas, marcas mantêm resiliência

Com a 23ª edição sendo virtual e com muito bom acompanhamento, a pesquisa Marcas de Quem Decide mostrou empresas e operações firmes no Rio Grande do Sul, superando os grandes percalços que a pandemia apresentou no ano de 2020, entrando com confiança em 2021.

Iniciativa do Jornal do Comércio iniciada em 1998, em parceria com a Qualidata, a pesquisa é a única que mede, ano após ano e em mais de duas décadas, tanto a lembrança quanto a preferência de empresários, executivos e gestores de empresas. Ambas as situações são importantes para as operações dos indicados, tendo em vista as dificuldades, as mudanças e as novas estratégias diante de um contexto desafiador.

O Marcas de Quem Decide é um estudo amplo e abrangente das melhores marcas do Rio Grande do Sul, como sintetizou o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, na apresentação da pesquisa no formato virtual.

Foram identificadas as marcas de mais de 70 setores e as grandes marcas gaúchas, além de marcas que destacaram na inovação, meio ambiente e proatividade na pandemia. A pesquisa revela o pensamento e o comportamento de compra de um público economicamente qualificado e com alto poder de influência e de decisão.

O detalhamento e a análise desse verdadeiro painel da economia gaúcha será publicado em um caderno especial do Jornal do Comércio na próxima segunda-feira, 26 de abril. No suplemento, serão mostrados gráficos mostrando a movimentação das marcas em cada categoria pesquisada, além de artigos de especialistas do mercado, mostrando tendências e fazendo a abordagem de gestão de marcas, relacionamentos com o cliente, marketing digital, vendas e o empreendedorismo, que avançou mesmo em meio à pandemia.

É a prova da resiliência do empresariado, que segue atuando e busca ser lembrado e escolhido pelo público gaúcho. Por tudo isso, que sirva essa iniciativa do Marcas, além do reconhecimento a todos os escolhidos, de alento para que os gaúchos consigam superar a grave situação da pandemia, especialmente na saúde, mas também nos negócios.

Com vacinação, prevenção e seguindo os protocolos, venceremos a pandemia e retomaremos com força o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil.