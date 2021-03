Restrições nas atividades e mortes pela pandemia

Medidas julgadas antipáticas - e são mesmo -, do ponto de vista dos que necessitam manter seus negócios e serviços abertos em meio à pandemia para tirar o sustento familiar permitirão que a rede hospitalar gaúcha, incluindo a de Porto Alegre, não entre em colapso total pela Covid-19.

Os números recordes desta semana são o maior argumento a justificar as restrições. Afinal, 2.286 mortes registradas no Brasil em 24 horas na quarta-feira foram um novo recorde de óbitos pela doença. E pesquisadores dizem, o que é muito preocupante, que não será uma surpresa se os próximos dias forem atingidas novas marcas trágicas como essa.

Se antes, até janeiro, os grupos de risco estavam concentrados nos de maior idade, idosos, agora são infectados e morrem jovens e até crianças.

Também são os infectologistas que dizem que em janeiro, com a elevação do número de casos, era prevista a falência do sistema de saúde e o aumento de óbitos ainda em março. Se a curva ascendente de casos continuar, alertam, poderemos chegar em agosto a 500 mil mortos no País, uma tragédia sem igual.

Estamos nos aproximando, tragicamente, das 274 mil vítimas fatais da Covid-19. Em apenas um mês, entre fevereiro e março, houve um aumento de 69% nos óbitos. De novo e por causa da mortandade que só aumenta, os especialistas reafirmam que a curva de óbitos prevista só pode ser freada com isolamento social e redução da circulação das pessoas.

Em 2020, quando o isolamento deu relativamente certo, as pessoas se isolaram e usaram máscaras. Hoje, essas medidas estão desacreditadas. Mesmo com decretos mais rígidos, o nível de isolamento é pequeno e a circulação está grande em algumas capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo.

No caso gaúcho, as restrições até quase o final do mês estão previstas pelo governo estadual. Em Porto Alegre, as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) da rede pública, que na Capital conta com grandes hospitais, além de outros particulares bem referenciados, estão saturadas.

Pelo quadro exposto, os bloqueios continuarão, prejudicando, de fato, muitas atividades do comércio e serviços, como referenciado. Mas a situação é delicada. Ainda que não se goste, o que é mais do que compreensível pelos atingidos em suas atividades de sobrevivência financeira, vivemos um momento trágico na saúde, que precisa ser freado.

O desejo é que logo o Rio Grande do Sul possa ter números menores sobre a pandemia, e a economia seja retomada.