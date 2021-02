O avanço da tecnologia e os meios de transporte

O mundo está em constante transformação, acelerada agora pela pandemia e, fundamentalmente, pela tecnologia. Aplicativos de transporte, por exemplo, revolucionaram a maneira de se locomover nas grandes cidades.

Também na parte mecânica, isto é, no funcionamento dos veículos, há uma revolução em andamento, notadamente na mudança do tipo de combustível que os carros utilizam no dia a dia. Os combustíveis fósseis, gradativamente, darão lugar a outras maneiras de alimentar as máquinas utilizadas na locomoção.

Os carros elétricos já são uma realidade e, em países como a China, já representam uma boa parte da frota, sendo menos poluentes e barulhentos.

Não por acaso, a Tesla, pouco a pouco foi chegando ao posto de montadora de veículos mais valiosa, superando gigantes como General Motors (GM) e Toyota. O valor dos papéis reflete a chegada do futuro, isto é, cada vez mais, carros elétricos são uma realidade plausível e, em alguns lugares do planeta, já implementada em grande escala.

Criar um mundo mais seguro, limpo e acessível para todos é o mote que envolve diversas iniciativas, ainda que se duvide de tamanho avanço tecnológico em tão pouco tempo.

Mas um novo mundo está surgindo nos meios de transporte. Se o que temos hoje em dia em termos de avanços tecnológicos seria inimaginável há 20 ou 30 anos, dá para se espantar com o que está ocorrendo. Entretanto, a única certeza que temos é que o mundo seguirá em constante transformação. Quem não se adapta a esse preceito, fica para trás.

No Rio Grande do Sul, recentemente, foi noticiado o estudo relativo a um projeto de veículo que poderá alcançar até 1.223 km por hora. O governo do Estado assinou acordo com a empresa Hyperloop Transportation Technologies (Hypewrloop TT). Em parceria com a Escola de Engenharia da Ufrgs, será aferida a viabilidade operacional e estrutural de uma rota até Caxias do Sul. Hoje, o caminho de cerca de 130 quilômetros é percorrido em duas horas de carro, mas com a tecnologia desenvolvida pela Hyperloop TT o tempo será de inimagináveis 12 minutos. É um meio de transporte por cápsulas de alta velocidade, uma espécie de "trem bala ecológico", também podendo transportar cargas.

Paralelamente, sabe-se que a GM fechou parceria com a Microsoft para produzir carros autônomos. Espera-se que as novidades sejam aplicadas e possam ser usufruídas por todos muito em breve, com tarifas acessíveis. A modernidade pode e deve ser implantada em prol da população. É o que se espera.