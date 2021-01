Vacinação deve ser disponibilizada para todos os brasileiros

É quase certo que ainda neste mês de janeiro começarão as campanhas de vacinação contra o coronavírus no território nacional. O povo quer uma vacina confiável e aplicada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), igual às campanhas contra outras doenças.

Com as mortes continuando na pandemia da Covid-19 em uma quase segunda onda - no Rio Grande do Sul já são mais de 9 mil mortes -, é fundamental que um imunizante seja disponibilizado à população o mais rápido possível.

Os brasileiros estão dispostos a se vacinar, embora circulem teorias contrárias nas redes sociais, alertando para a rapidez com que as vacinas foram criadas e serão aplicadas, quando o padrão leva bem mais tempo, segundo especialistas.

Mas, o que vale é a vacinação para dar segurança contra a moléstia que continua atacando, inclusive com variantes da sua cepa inicial. Além disso, após uma pessoa ser imunizada a eficácia de proteção pode levar até 14 dias, período no qual a infecção pode se instalar no organismo.

Disputas político-ideológicas atrasaram uma coordenação sobre a campanha de vacinação que, desde meses, mostrava-se uma necessidade fundamental diante da pandemia. Agora, são anunciadas vacinações por alguns estados, enquanto o governo federal também promete, por meio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que milhões de doses estarão disponíveis nas próximas semanas.

É tudo o que se quer diante do quadro mortal provocado pela Covid-19, quando o Brasil contabiliza cerca de 198 mil mortos pela doença. Alguns países já começaram a vacinar suas populações, e a demora por aqui causa desalento entre os brasileiros.

Depois que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus, assinado pelo Ministério da Saúde, houve certeza de uma campanha em todo o País. O plano tem 10 eixos, passando pela definição de população-alvo, e um orçamento de R$ 20 bilhões aprovado.

Há necessidade de aquisição de mais 300 milhões de seringas e agulhas, essencial em uma campanha de vacinação. Entre a população prioritária estão os trabalhadores da saúde e idosos, pessoas com comorbidades, professores e funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento.

Como é uma situação excepcional a da pandemia, aceitam-se alguns contratempos. Mas, já temos cerca de 10 meses convivendo com o problema sanitário. Então, vacinação já.