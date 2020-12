Na pandemia, Natal renova a fé e a esperança

Natal é a maior festa da Cristandade, mas hoje é assinalada em quase todos os países do mundo, independentemente da fé religiosa, como no Oriente Médio e mesmo na Ásia. A figura do bom velhinho, Papai Noel, foi inspirada no bispo Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. Costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas. Foi transformado em santo, como São Nicolau, pela Igreja Católica, após várias pessoas relatarem milagres a ele.

Neste ano mais do que atípico e que já entrou para a história de todos nós, do nosso País e do mundo, a pandemia do coronavírus marcou demais. No Natal, quando se esperava uma queda no número de infectados e das mortes provocadas pela Covid-19, eis que temos novos bloqueios sendo impostos em cidades. Tudo para minimizar a expansão da doença, a precaução maior para que a pandemia não mate tantos, como tem acontecido e, agora, novamente, inclusive no Rio Grande do Sul.

Importa é que assinalaremos, novamente, o Natal, em meio das agruras causadas pela pandemia. Independentemente de nossas crenças religiosas, o Natal é momento de reflexão, paz e confraternização, na esteira dos ensinamentos de Jesus Cristo.

Para alguns, as festividades de Natal soam falsas em um mundo que escolheu a guerra e o ódio e onde milhões passam fome, diariamente. Porém, não podemos apenas nos lamuriar. Não podemos deixar de enfrentar e vencer as dificuldades. Há que ser feito esforço para superar o que estamos passando.

Provavelmente teremos menos luzes, festas, árvores iluminadas, presépios, pois todos nós e o Rio Grande do Sul também cruzamos por dificuldades. Nós, as emocionais pela Covid-19. O Estado com seus problemas financeiros, déficit público há anos, com despesas acima das receitas e, assim mesmo, novos gastos sendo aprovados.

O final deste ano, que a maioria quer ver terminado, tantas foram as agruras e perdas que sofremos, individual ou coletivamente, seja o marco divisório entre o sofrimento e a volta à normalidade.

No Natal, que o perdão seja o maior exemplo da força. Se perdermos o dinheiro, que nos reste a esperança. Se nos faltar a beleza da saúde, que mantenhamos a graça da fé. E que o Brasil seja abençoado e consiga retomar, plenamente, o caminho do progresso socioeconômico. Com fé, determinação, esforço coletivo e organização, vamos superar tantos problemas, com certeza. Feliz Natal a todos é o que desejamos, malgrado a situação atual.