O sucesso de uma edição diferente da Expointer

O sucesso da Expointer no Parque Assis Brasil de Esteio há 50 anos, completados agora, não é surpresa. Entretanto, a surpresa tem sido o fato de que a Expointer Digital 2020 teve intensa programação e assim continuará até domingo, último dia do evento.

A feira ocorre em formato híbrido, quando são misturados o ambiente presencial, com respeito aos protocolos de segurança e o distanciamento social e virtual, por meio de cinco canais da plataforma digital Expointer 2020. Esse modelo tem sido uma bela novidade e que ficará doravante, levando a todo o Estado a movimentação da feira, seus eventos, provas, certames e premiações.

Nesta sexta-feira, haverá a abertura e o Desfile dos Campeões, na Pista Central, com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do governador Eduardo Leite, do secretário da Agricultura, Covatti Filho, e de autoridades organizadoras do evento, além de convidados. Após a cerimônia, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), fará a entrega da Medalha Paulo Brossard a lideranças do agronegócio.

O Parque Assis Brasil foi inaugurado no dia 29 de agosto de 1970, em Esteio, sediando em 1972 a Exposição Internacional de Animais, então denominada como Expointer.

Um dos pontos altos até agora desta Expointer 2020 Digital tem sido a agricultura familiar, considerada por muitos como a cereja do bolo, pois gera renda e qualidade de vida para os agricultores e suas famílias.

O potencial do agronegócio foi destaque da Feira com o lançamento da Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2020. A publicação online produzida pelo Departamento de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) foi apresentada pelo secretário Covatti Filho

Esta Expointer confirmou, agora com a tecnologia ampliando espetacularmente o número dos que a acompanham no Estado, no Brasil e até no exterior, que o Rio Grande do Sul se destaca na liderança em produção, tecnologia e geração de receita, em diversas áreas do agronegócio. Isso com propriedades rurais, comércio e indústrias do setor, sendo responsável pela geração de 40% da riqueza gaúcha.

O Produto Interno Bruto (PIB) do RS em 2019 chegou a R$ 480 bilhões, com a receita das propriedades agropecuárias atingindo R$ 67 bilhões, 14% do PIB, e a receita do agronegócio com a lavoura, pecuária, serviços e indústrias chegando a R$ 192 bilhões, ou 40% do PIB. Um sucesso o novo modelo, que será incorporado ao tradicional em 2021.