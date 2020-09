Expointer digital mantém excelência do agronegócio

Maior e mais moderno evento do agronegócio, a Expointer 2020 Digital foi aberta no final de semana. A feira deixou o seu tradicional modelo e ganhou versão digital, em razão da pandemia do coronavírus. Mas continua como vitrine da genética de ponta do Rio Grande do Sul, local de negócios e de geração de informações sobre o agronegócio.

Até o dia 4 de outubro, haverá provas, julgamentos, palestras e venda de produtos do setor, incluindo os da agricultura familiar. Criadores de animais esperam registrar que a edição 2020 da Expointer será um marco de resistência e de inovação.

Esta edição, nos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será lembrada como o maior e mais moderno evento do agronegócio em plataformas digitais já realizado do Brasil.

Com ajuda da tecnologia, a Expointer 2020 Digital viabiliza negócios de forma moderna em âmbito regional, nacional e pelo mundo.

A exposição de máquinas agrícolas iniciou antes, recebendo na plataforma online criada pela entidade do setor milhares de clientes, de diversos países, além de diferentes estados do Brasil.

Também as atividades tradicionais da Expointer, como competições, entre as quais o Freio de Ouro, apresentações e leilões, serão realizadas de forma presencial, sem a participação de público visitante, e observando os protocolos de saúde, mas transmitidas pela internet.

Um dos espaços oficiais mais visitados da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar, teve inovação. Os produtores expõem seus produtos, mas fazem vendas online e em salas de negociação.

E renovando sua tradicional promoção, criada em 1997, o Jornal do Comércio fará a entrega do Prêmio O Futuro da Terra, homenageando pesquisadores, produtores rurais e entidades que buscam o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltado ao agronegócio e à preservação do meio ambiente no Rio Grande do Sul.

A solenidade será realizada no dia 30 de setembro, quarta-feira, a partir das 15h30min, com transmissão ao vivo no canal do JC no YouTube.

Está claro que a Exposição Internacional Digital no Parque Assis Brasil não substitui o contato pessoal, e a presença tão importante do público como nas mostras anteriores, uma festa de confraternização. Mas muitos agropecuaristas dizem ter a certeza de que será um sucesso e, em 2021, vai se agregar ao formato presencial, multiplicando a força e o seu potencial.