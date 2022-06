Defasagem média do diesel chega a 10% e a da gasolina atinge 14%

A defasagem média do diesel e da gasolina comercializados no mercado interno deram um salto na quarta-feira (1º), para 10% e 14%, respectivamente, aumentando a pressão para que a Petrobras reajuste o preço dos combustíveis nas suas refinarias, em um momento crítico para o presidente demissionário, José Mauro Coelho. O último aumento da gasolina foi no dia 11 de março e do diesel no dia 10 de maio.