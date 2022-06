Postos oferecem gasolina comum por R$ 4,99 em Porto Alegre e outras cidades no RS

Influenciada pela alta dos combustíveis, o 18º Dia da Liberdade de Impostos teve forte adesão — o movimento nos postos da Rede de Postos SIM em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Bagé começou cedo, à espera dos preços promocionais para abastecer os tanques nesta terça-feira (2). Na edição deste ano, com a dedução dos impostos estaduais e federais, a gasolina comum foi disponibilizada por R$ 4,99 durante a manhã.

postos participantes Como de costume, foram distribuídas as 100 senhas em cada um dosaos motoristas, para encherem os tanques com 20 litros de combustível pelo valor reduzido. A tradicional campanha de conscientização sobre o peso dos tributos nos produtos e serviços é coordenada pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e o Instituto da Liberdade, além da Rede SIM.

No Ecoposto (avenida Ipiranga, 999), um dos locais participantes na capital gaúcha, o primeiro carro chegou em torno das 18h de quarta (1º), enquanto o segundo estacionou a 1h desta madrugada. O movimento ficou mais intenso a partir das 7h, com o início da distribuição das fichas — segundo o IEE, 40 carros receberam as fichas antes do abastecimento começar, às 8h.

Ano passado O chefe de pista da unidade da Rede SIM, Paulo Ferreira, afirmou que 25 veículos aguardavam no posto às 6h da manhã. "Ainda temos 11 fichas", disse, em torno das 8h45min. ", eram 6h e já tinham 75 carros. Isso porque o valor era R$ 3,99 e, na bomba, estava R$ 6,19. Agora, a demanda parece ter reduzido".

Trabalhador do setor de Vigilância, Nelson Cardoso chegou ao Ecoposto às 7h para garantir a oferta. "Trabalho todos os dias na direção e essa diferença de preço, para nós, é excelente. Compensa muito. É imposto demais", relata.

Segundo o IEE, as fichas estavam esgotadas às 9h15min em Porto Alegre. O abastecimento promocional também já foi concluído, retomando os R$ 6,89 cobrados pelo litro da gasolina comum. Atualmente, de acordo com o IEE, a soma do ICMS estadual, CIDE, PIS/Pasep e Cofins representa 37% do valor final do litro nas bombas.

A presidente do instituto, Victoria Jardim, explica que o Dia da Liberdade de Impostos é definido com base no cálculo do tempo de trabalho para pagar tributos sobre produtos e serviços. A data marca a transição para o momento em que a população, em média, já cobriu o valor dos impostos e utiliza o salário para o próprio sustento.

"O Dia da Liberdade de Imposto serve justamente para simbolizar essa data — até hoje, vínhamos trabalhando somente para pagar impostos e, a partir de agora, servirá para nos sustentarmos. Para se ter noção, já estamos na metade do ano", destaca a executiva do IEE.