Tudo Fácil Empresas avança em 39 municípios gaúchos

Após o lançamento em Porto Alegre, em meados de dezembro do ano passado, o projeto Tudo Fácil Empresas, que prevê a abertura de companhias de baixo risco em até 10 minutos, está operando também nos municípios de Novo Hamburgo e Panambi. Em outras 36 cidades gaúchas, a iniciativa encontra-se em processo de implementação e, até o momento, somente Alvorada optou por não aderir ao sistema.

As informações foram transmitidas na quarta-feira (1) pela presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren de Vargas Momback, durante reunião-almoço Tá na Mesa, evento promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).

Momback trouxe um comparativo de como a plataforma tem contribuído para a desburocratização no ambiente de negócios no Estado. Segundo ela, o tempo médio da abertura de uma empresa de natureza Ltda ou individual baixou de 10 dias para 10 minutos. Anteriormente, o processo deveria passar por sites de vários órgãos, onde deveriam ser realizadas aproximadamente 12 procedimentos. Com o Tudo Fácil, o acesso passou a ser único, automatizado e de modo exclusivo no site da Junta Comercial.

Conforme a presidente da JucisRS, a ideia do projeto se deu após a divulgação de um estudo do Sebrae-RS, revelando que 49,5% dos empreendedores gaúchos se encontravam na informalidade. Como principais razões para não obter o CNPJ, 66% alegaram o alto custo e 58,4% responderam que acham o processo de formalização demorado e burocrático. "Diante dessa pesquisa, resolvemos desenvolver o projeto para tornar gratuita, rápida e sem burocracia a abertura de empresas individual ou limitada”, disse.

O sistema voltado para atividades de baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário acaba beneficiando cerca de 70% dos empreendimentos gaúchos. A intenção até o fim deste ano, conforme Momback, é de que o projeto esteja funcionando na prática em pelo menos 150 municípios do Rio Grande do Sul.

Em sua apresentação, ela aproveitou para falar sobre outros avanços da Junta Comercial ao longo de sua gestão, que teve início em agosto de 2020. Entre eles, destacou a inauguração da sala do empreendedor, local onde é realizada a abertura de empresas, incluindo MEI, além de licenciamentos e inscrição tributária.

Além disso, após o início da pandemia, a gestão da Junta Comercial resolveu isentar o preço público para abertura de empresas, o que se estendeu por 11 meses. Durante o período de isenção, houve um aumento de 41% na constituição de novos negócios. Em 2021, o Estado teve um saldo positivo na relação entre abertura e fechamento de empresas de quase 145 mil. A presidente do órgão ainda lembrou que, no último dia 24, a Junta Comercial gaúcha completou 145 anos de história.

Contabilidade terá papel crucial para o desenvolvimento sustentável

Atualmente, a classe contábil no Rio Grande do Sul conta com cerca de 37 mil profissionais registrados. No Brasil, são mais de 522 mil. Para debater as contribuições da contabilidade para o desenvolvimento do Estado, estiveram presentes também o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), Flávio Ribeiro Junior, e o presidente Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Márcio Schuch Silveira.

Silveira destacou a universalidade da profissão e o papel fundamental que possui no desenvolvimento econômico e social da sociedade. “A contabilidade é tida como a linguagem dos negócios em todo o mundo. É praticada sob o mesmo modelo no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia”, ressaltou. Ele também destacou o papel dos contadores em relação à sigla que virou sinônimo de sustentabilidade em todo mundo: o ESG. “Não basta mais gerar informações para os gestores e para a sociedade. Estamos trabalhando para estruturar um framework que permita, de forma objetiva e universal, interpretar quais são os compromissos de empresas e Estados com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta”, completou.

O presidente do Sescon-RS lembrou a importância da digitalização nos processos que viabilizam a criação de novas empresas e que estão trazendo para o mercado formal muitas atividades que operavam informalmente em função do custo e dos prazos. “A aceleração dos processos que validam documentos também incentivam a geração de mais empregos e trazem mais renda, inclusive para o recolhimento de impostos”, enfatizou Ribeiro Junior.