Maio demonstra recuperação em lançamentos da indústria

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial apresentou crescimento de 6,8% para o mês de maio na comparação com o mês anterior no dado livre de efeitos sazonais. Já na comparação com maio de 2021, apresentou um leve crescimento de 0,4%. Embora haja retomada nos lançamentos, o acumulado de 12 meses ainda apresenta queda de 8,4% com relação ao período anterior.