Notas de Hannover

Infraestrutra impecável

A infraestrutura de transportes em Hannover é excelente. Conta estradas de acesso muito boas, um grande aeroporto, metrô e trem de superfície. Tem ainda uma ampla malha cicloviária e ônibus. Inclusive o sistema interno de transporte da Feira de Hannover. Impressiona ainda mais por tudo isso ser executado em uma cidade com pouco mais de 500 mil habitantes.

Entrada automatizada

Quem está credenciado ou inscrito para a Feira de Hannover, recebe um QR Code por email. Ao chegar no evento pela primeira vez, basta exibi-lo - no celular ou impresso - no leitor das catracas que a credencial é automaticamente impressa. O próprio visitante ou expositor coloca a credencial no pescoço.

Moradores de rua

A movimentada estação central de trens de Hannover tem um comércio pujante, com muitas lojas, operações gastronômicas e supermercados. Mas também chama a atenção a concentração de pedintes e moradores de rua no local. A situação surpreende o visitante que tem no imaginário o estado de bem estar social alemão. Possivelmente, a pandemia agravou a situação.

Atraso alemão

A cerimônia oficial de abertura da Feira de Hannover também teve um componente imprevisível. O atraso. Marcado para começar às 18h, o evento atrasou 38 minutos.