Faturamento melhora para quase metade dos bares e restaurantes gaúchos em abril

Levantamento de pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que o setor vem registrando melhora nos negócios. Em abril, quase metade dos bares e restaurantes gaúchos fecharam o mês de abril com lucro.

Já para 20% dos empreendimentos, o quarto mês do ano foi de prejuízo. De acordo com a Abrasel, a recuperação também é percebida quando os números são comparados com os resultados para o período em 2021: neste ano, 77% das empresas estão faturando mais. “A pesquisa mostra que temos um cenário otimista”, afirma João Melo, presidente da Abrasel no RS.

A inflação segue com uma preocupação para o ramo de gastronomia. Segundo a pesquisa, 76% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar os seus preços em linha com a inflação média. Entre eles, metade teve um reajuste abaixo e 29% não alteraram seus preços.

“Precisamos ajustar os valores em linha com a inflação, é o grande desafio do momento”, destaca João Melo. “O setor tem buscado repassar uma parte dos aumentos ao cardápio e tentando também uma redução de custos internamente”, complementa.

O atraso nos impostos e o endividamento ainda preocupam os empresários do setor. Metade dos estabelecimentos estão com parcelas do Simples Nacional em atraso. Destes, 59% pretendem aderir ao RELP e 76% tem receio de deixar o Simples. “Acreditamos que em maio deve ter uma melhora na adimplência das empresas por conta do limite de adesão ao RELP”, pontua o presidente da Abrasel no Estado.

Confira mais alguns números do setor de bares e restaurantes:

45 das empresas tiveram lucro em abril. 20% dos estabelecimentos fecharam o mês de abril no prejuízo. Média nacional é de 28%.

77% faturaram mais do que em abril de 2021.

76% não conseguiram reajustar os seus preços em linha com inflação média. Foram 51% com reajustes abaixo e 29% que não alteraram seus preços. Apenas 3% dizem ter feito reajuste acima da inflação de abril que acumulou 11,5% nos últimos 12 meses. Outros 17% dizem ter feito reajuste conforme a inflação.

50% têm parcelas do Simples Nacional em atrasos. Destes, 59% pretendem aderir ao RELP e 76% têm receio de sair do Simples

*Fonte: Abrasel