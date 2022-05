Ranolfo anuncia investimento de R$ 12 bilhões em concessão de rodovias gaúchas

Atualizada às 13h30min

Novas etapas do plano de concessões das rodovias gaúchas recebem um investimento de R$ 12 bilhões — o valor foi anunciado pelo governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, durante coletiva no Palácio Piratini nesta terça-feira (31). O Executivo prevê uma parceria de 30 anos com o setor privado para o desenvolvimento de 1.131 quilômetros de estradas, segmentadas em três blocos.

Do total investido, 72% será destinado à duplicação ou triplicação das pistas. Ainda serão beneficiados mais de 800 quilômetros de acostamentos, assim como 830 adequações em acessos.

Segundo Ranolfo, até o final desta semana deve ser finalizado e publicado o edital para leilão na B3 da ERS-135, ERS-324, ERS-128, ERS-129, ERS-130, RSC-454 e BRS-270. As estradas compõem o bloco 2, que deve ser concedido até junho deste ano. O governo estadual projeta um investimento de R$ 4,12 bilhões nas três décadas de parceria, dos quais R$ 2,26 bilhões devem ser feitos nos próximos nove anos.

O segundo bloco representa 414,9 quilômetros, desde Passo Fundo até o Vale do Taquari. O foco está na segurança viária, considerando que, de acordo com o governo, a ERS-124 é a rodovia com maior acidentalidade do Estado.

No bloco 1 — que abrange a Região Metropolitana de Porto Alegre, o litoral gaúcho Taquara, Igrejinha e municípios próximos — está a ERS-118, que será objeto de um novo estudo sobre a sustentabilidade da concessão.

Pedágios na ERS-118 estão no centro da pesquisa — entre as possibilidades avaliadas, está a construção de uma praça no trecho entre Gravataí e Viamão, ou duas, incluindo a estrutura já construída entre Sapucaia do Sul e Gravataí. Também é considerada, entre outras questões, a concessão patrocinada da rodovia.

"Seria o Estado aportar o valor da construção desse eixo, entre Gravataí e Viamão, e a concessionária realizar a obra. Posteriormente, nós temos um pedágio somente de manutenção da ERS-118", explicou Ranolfo.

Ranolfo ressaltou que a concessão patrocinada chama a atenção do governo estadual, relembrando que a construção do trecho Sapucaia do Sul-Gravataí levou cerca de 20 anos. Ele prevê que, com uma licitação, as obras poderiam demorar mais duas décadas até a conclusão.

"O melhor, mesmo, seria aportar o valor de construção para a concessionária, a quem vier a vencer essa concessão, dando um prazo de 24 meses (...) para que se conclua essa obra", projetou.

A zona de influência dos 444,7 quilômetros de rodovias inclusas no Bloco 1 reúne 40,7% da população gaúcha, ou seja, a maior parcela. A viabilidade do pedágio preocupa devido à conurbação, na Região Metropolitana, e a forte migração pendular que ocorre nos trechos. O estudo deve ser concluído em 3 ou 4 meses, segundo a projeção do Estado.

O bloco 3, cujo leilão na B3 foi realizado em abril e homologado em maio, agora segue para a fase de contrato. A concessão envolve a ERS-112, ERS-240, RSC-287, ERS-446, RSC-453 e BRS-470, que somam 271,5 quilômetros.

"Inicialmente, esse bloco tinha investimento de R$ 2,9 bilhões. Nós acrescentamos R$ 500 milhões exatamente porque, neste diálogo com as comunidades, com os municípios e com as lideranças, veio a sugestão de outras obras e que, no total, chegou a esse acréscimo", disse o governador.

O projeto, que teve início durante a gestão de Eduardo Leite, previa um investimento de R$ 2,2 bilhões ao longo de 20 anos. Ranolfo ainda anunciou o adiantamento desta quantia para 7 anos, o que representa 64,7% dos R$ 3,4 bilhões destinados ao bloco no total.

Rodovias em concessão

Bloco 1:

ERS-239, ERS-474, ERS-040, ERS-115, ERS-235, ERS-466, ERS-020 e ERS-118

Sem investimento previsto

Bloco 2:

ERS-135, ERS-324, ERS-128, ERS-129, ERS-130, RSC-454 e BRS-270

Investimento previsto de R$ 4,12 bilhões em 30 anos

Bloco 3:

ERS-112, ERS-240, RSC-287, ERS-446, RSC-453 e BRS-470

Investimento previsto de R$ 3,4 bilhões em 30 anos

Eleições podem afetar plano de concessões

deixou o cargo assumido pelo então vice-governador eleições de 2022 As medidas anunciadas nesta terça integram o Avançar, programa de ações e investimentos lançadas pelo governo gaúcho, sob a liderança de Leite. O ex-governadorem março deste ano,, para disputar as

Ranolfo, que deve concorrer ao Piratini, não descarta a possibilidade das eleições afetarem o plano de concessões.

"Embora qualquer assunto que vá se tratar neste momento esteja contaminado pelo processo eleitoral, (...) com certeza posso lhe dizer que não foi a motivação que nos levou a tomar essa decisão. Foram motivações de natureza técnica e as preocupações externadas por todos, sejam representações políticas, institucionais, empresariais ou a comunidade como um todo", disse na coletiva.

O secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, complementou a fala do governador ao mencionar a "unanimidade" favorável aos leilões das estradas gaúchas, com base no diálogo com representações do setor.

"Existe uma posição clara das entidades empresariais, e da própria população, favorável às concessões das rodovias. A gente teve isso de maneira quase unânime, até com deputados da oposição sabendo que este é o caminho. O caminho é a concessão. É claro que tem questões pontuais, como a discussão da ERS-118, que requer um pouco mais de debate", afirmou Busatto.