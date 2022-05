Trensurb licita 66 espaços comerciais nas estações

No dia 10 de junho, às 10h30, a Trensurb abre as propostas referentes ao processo licitatório para permissão de uso de espaços comerciais nas estações do metrô. Realizada em modo de disputa fechado, a licitação eletrônica contempla a possibilidade de locação de 66 lotes em 14 estações localizadas nos seis municípios atendidos pela Trensurb.

Os lotes incluem lojas e espaços para quiosques, destinados ao comércio ou prestação de serviços, localizados nas estações Mercado, Farrapos, Aeroporto, Niterói, Canoas, Mathias Velho, São Luís, Esteio, Luiz Pasteur, Sapucaia, Unisinos, São Leopoldo, Santo Afonso e Novo Hamburgo.

“A Trensurb está oferecendo, através desta licitação, oportunidade para interessados locarem espaços comerciais em suas estações”, afirma o gerente Comercial da Trensurb, Pedro Zottis Neto. Segundo ele, “o atrativo para o comércio é o volume de usuários que circula diariamente em nosso sistema, e que vem sendo gradativamente retomado em 2022, depois da queda ocasionada pela pandemia”.

Na primeira quinzena de maio, em média, a Trensurb transportou 112.325 passageiros por dia útil, número que representa 71,5% da demanda anterior à pandemia – na primeira metade de março de 2020, foram transportados 157.132 usuários por dia útil.

Além de ser uma oportunidade para os comerciantes, a permissão de uso dos espaços também pode significar benefícios para quem usa o metrô e para a própria Trensurb: “Para os usuários, a ocupação desses espaços traz maior mix de produtos e serviços, melhorando sua experiência nas estações. E, para a empresa, representa incremento na receita extraoperacional, vital na busca pela sua sustentabilidade”, afirma Pedro Zottis.

Os espaços que são objeto da licitação têm entre dois e 56,4 metros quadrados. Já a remuneração mensal mínima à Trensurb, prevista no edital, varia, conforme o lote, entre R$ 622 e R$ 5,8 mil. A permissão de uso terá prazo de 12 meses, prorrogáveis por um período de até 60 meses. Interessados devem possuir inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, podendo se tratar, inclusive, de microempreendendores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte. Mais informações podem se obtidas por meio dos telefones (51) 3363-8539 e (51) 3363-8238 ou do site da Trensurb, acessando o edital de licitação número 039/22.