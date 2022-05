Mais de 2,2 milhões de gaúchos já entregaram a declaração do Imposto de Renda

o encerramento do prazo de entrega da declaração Faltando um dia parado Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), mais de 2,2 milhões de contribuintes gaúchos já cumpriram com a obrigação junto à Receita Federal. De acordo com a Superintendência Regional do órgão (10ª Região Fiscal) esse foi o contingente de documentos remetidos até às 14h55min desta segunda-feira (30) no Rio Grande do Sul. A expectativa é de que 2,4 milhões de declarações sejam encaminhadas no Estado até esta terça (31).

Em todo o País, mais de 31 milhões de declarações também já haviam sido entregues, de um total de 34 milhões que são aguardadas desde o dia 7 de março, quando foi aberto o prazo para envio do documento anual.

O contribuinte que não entregar a declaração até esta terça fica sujeito à multa, que equivale a 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, e é limitado a 20% do valor total do IRPF. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, e ela poderá ser paga dentro de 30 dias. Após esse período, incidirão juros de mora sobre o valor, que é corrigido pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano.

São obrigados a apresentar a declaração anual todo os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70 em 2021. Também os que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte (aplicações, doações, heranças, partilha, indenizações, etc.) superiores a R$ 40 mil, e os que tiveram receita bruta anual de atividade rural acima de R$ 142.798,50.

Quem encerrou 2021 com posse, propriedade de bens e direitos e terra nua no valor superior a R$ 300 mil, ou obteve em qualquer mês do ano passado ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto, ou realizou operações em bolsa de valores também precisa realizar a declaração anual, assim como quem teve lucro com venda de imóveis residenciais, mas optou por uma das situações de isenção total ou parcial de imposto de renda sobre o ganho de capital, quem pretende compensar prejuízos da atividade rural ou de operações em bolsa de valores e quem passou à condição de residente no Brasil no ano passado.

Desde o dia 24 de maio, a Receita Federal já disponibilizou a consulta ao primeiro lote de restituição do IRPF de 2022, que também inclui restituições residuais de anos anteriores. O crédito bancário para os contribuintes contemplados nessa primeira fase será realizado nesta terça. Estão incluídos entre os beneficiados os que têm prioridade legal: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.