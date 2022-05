Fundacred prepara festividade de seu cinquentenário

A Fundacred, fundação sem fins lucrativos de crédito educacional, com sede em Porto Alegre e de atuação nacional, completa 50 anos no dia 10 de junho. O CEO da fundação, Nívio Delgado, destaca o crescimento contínuo da Fundacred e a criação de ações inovadoras como por exemplo, o processo de digitalização e também a diversificação de produtos, abrangendo o segmento de crédito educacional para alunos do Ensino Médio e Superior.

De acordo com Nívio Delgado, atualmente a instituição conta com mais de 273 instituições de Ensino Superior conveniadas em todo o País. “A Fundacred chega aos seus 50 anos, abrangendo 100 mil estudantes”, cita. Segundo ele, a fundação aposta no conceito de transformar vidas e na ideia de gerar a mobilidade social. “A Fundacred não está limitada apenas à gestão de crédito educativo, ela vai além”, salienta Nívio Delgado, que iniciou na instituição como estagiário e chegou até o cargo de CEO.

Nívio Delgado comemora o fato de que a Fundacred foi certificada pela quinta vez pelo Instituto Great Place to Work (Gptw), que anualmente reúne as melhores companhias para se trabalhar na opinião de funcionários e a partir da análise detalhada de cada setor. Ele também lembra de iniciativas benéficas para os estudantes, como por exemplo, o vestibular digital. “A Fundacred é jovem, ágil e conectada”, lembra.

O CEO esteve em visita à sede do Jornal do Comércio e na oportunidade foi recebido pelo diretor de operações, Giovanni Tumelero.