Chegada do frio aumenta a busca por itens de inverno

A chegada oficial do inverno acontece apenas em 21 de junho, mas as baixas temperaturas já podem ser sentidas em todo o Estado. O frio, junto com o retorno de diversas atividades presenciais, aquece o comércio gaúcho, provocando um aumento na procura de vestuários e eletrodomésticos neste período.

Não só na busca pelas roupas traz vantagens para os comerciantes, mas o modelo procurado também. No inverno, as camisetas leves são substituídas pelos casacos pesados, os chinelos são trocados pelas botas, e surge a necessidade de lenços, luvas e tocas, o que causa um aumento no volume de vendas. Mas apesar do setor de roupas, calçados e confecções em geral ser o mais procurado, esse não será o único beneficiado pela estação.

Com o clima frio, também existe uma tendência de crescimento na compra de aquecedores, móveis, tapetes e estofados. É o que afirma o presidente da Federação dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch. "As pessoas ficam mais dentro de casa e começam a mudar a decoração. Fogão a lenha também é um produto com bastante demanda, principalmente no interior do Estado".

A flexibilização das restrições da pandemia também tem influência direta no aumento do consumo. Depois de dois anos conturbados, o fim da quarentena provocou uma busca maior não só por novos itens, mas por novas experiências.

"As pessoas estão saindo da pandemia e estão querendo se agradar, saindo jantar muito fora, indo viajar, encontrar amigos", afirma o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski. Para o dirigente, a sequência de dias frios, junto com a volta das atividades presenciais, provoca nas pessoas uma necessidade de renovação. "Essa questão de ter acabado a pandemia trouxe um momento de renovação para as pessoas. Moda nova, roupa nova, tamanhos novos". Vitor Koch também enxerga essa movimentação. "Depois da liberação do uso das máscaras, houve uma circulação maior e houve faturamento aumentado. Isso favoreceu o varejo de uma forma bem significativa", comenta.

Contudo, além das baixas temperaturas, os últimos dias - chuvosos - atrapalha a mobilidade das pessoas e gera uma certa preocupação nos lojistas. Mesmo assim, a expectativa de vendas continua positiva. "Alguns setores independem da chuva, como loja de móveis, de eletrodomésticos, secadoras, lavadoras de roupas, que são itens que vendem mais, pois as pessoas costumam procurar uma saída, e aí as secadoras, os fogões a lenha, as estufas são favorecidas", diz o presidente da FCDL-RS.

Ambos os dirigentes chamam a atenção para as dificuldades encontradas na importação de produtos da China, algo que costuma ser muito forte no comércio brasileiro, mas que vem sendo afetado pelo lockdown causado pela variante ômicron no País.