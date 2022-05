Bolsas na Europa fecham em alta, com indicadores, BCE e reabertura da China

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira (30), com exceção de Madri, em uma sessão com liquidez limitada, com os mercados acionários em Nova York fechados por conta do Memorial Day. No radar das mesas de operação, estiveram indicadores da zona do euro e Alemanha, além de sinalização pelo Banco Central Europeu (BCE) sobre alta de juros. A reabertura em regiões da China, após severos lockdowns, também esteve no radar.

O avanço dos índices acionários na Europa veio na esteira de forte alta das bolsas asiáticas, que se apoiaram no alívio de medidas na China que haviam sido impostas para conter a disseminação de covid-19 no país. Entre outras cidades, Pequim e Xangai têm as regras flexibilizadas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com alta de 0,59%, a 446,57 pontos, enquanto o FTSE 100 subiu 0,19%, a 7.600,06 pontos, em Londres, e o DAX teve avanço de 0,79%, a 14.575,98 pontos, em Frankfurt. "Vimos ambos os índices atingirem seus níveis mais altos em um mês durante a sessão, antes de caírem de suas máximas intraday", observa o analista-chefe para mercados na CMC Markets, Michael Hewson.

Entre os indicadores macroeconômicos, a confiança do consumidor na zona do euro subiu a -21,1, confirmando a leitura prévia, em maio. Já o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) saltou 7,9% na Alemanha neste mês, na base anual, de acordo com dados preliminares. O resultado ficou acima da expectativa de analistas, de alta de 7,5%, e representou uma aceleração ante abril, quando o avanço foi de 7,4%.

Na análise do ING, a inflação alemã deve manter vivo o debate sobre um possível aumento de juros de 50 pontos-base pelo BCE. Em entrevista ao jornal espanhol Cinco Días, porém, o economista-chefe da instituição, Philip Lane, antecipou que o BCE deve decidir por altas de 25 pontos-base nas reuniões de julho e setembro. Ele destacou que a incerteza é elevada no cenário econômico, mas com os planos atuais, os juros na zona do euro deve sair do território negativo até o fim do terceiro trimestre.

Em Paris, o CAC 40 teve alta de 0,72%, a 6.562,39 pontos, e em Milão, o FTSE MIB subiu 0,70%, a 24.808,65 pontos.

Já nas praças ibéricas, o PSI 20 avançou 0,87%, a 6.294,98 pontos, e o IBEX 25 ficou próximo à estabilidade, com queda de 0,03%, a 8.930,80 pontos, conforme dados preliminares.