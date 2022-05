Demanda por álcool em gel despenca

A demanda pelo álcool em gel, que disparou no início da pandemia, hoje registra trajetória de queda. Levantamento da Scanntech, plataforma de dados do varejo, aponta uma redução de quase 55% nas unidades vendidas do produto antisséptico em abril deste ano ante o mesmo mês de 2021. O preço também recuou, segundo a empresa.

O álcool usado para limpeza também registrou queda de 33% nas vendas na mesma base de comparação.

Segundo a RaiaDrogasil, o cenário já vinha se desenhando nas farmácias desde 2020, após o período de pico inicial da Covid.

Na Pague Menos, despencou 75% na comparação com maio do ano passado. Na comparação com abril, o recuo é superior a 5%.