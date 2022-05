IEE dá posse à nova diretoria nesta segunda-feira

A nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) para gestão 2022/2023 toma posse nesta segunda-feira (30). A cerimônia ocorrerá às 19h30min na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, em evento para convidados. O atual presidente da entidade, Gabriel Picavêa Torres, fará a transição do cargo para Victoria Jardim.

Os demais componentes da nova diretoria são Fernanda Ritter (Vice-Presidente), André Filipe Marchesi (Diretor de Formação), Guilherme Benezra (Diretor Financeiro), Fernanda De Gasperin (Diretora de Comunicação), Marina Luz (Diretora de Eventos) e Matheus Macedo (Diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade).

Também serão empossados os membros do Conselho Fiscal: Anderson Aníbal da Rocha Pavei, Richard Machado, Matheus Henrique de Oliveira e Marco Antônio Zanella Fortuna (suplente). Para o Conselho Deliberativo na Gestão 2022/2024, serão nomeados Carolina Lucas Fuhrmeister, Paulo Costa Fuchs, Júlia Evangelista Tavares, Gabriel Picavêa Torres, Jorge Antônio Dib e Raul Kroeff.

Na cerimônia de posse, haverá uma palestra de Diego Puerta, presidente da Dell Brasil. Ele abordará o tema “A Importância da Inovação”.

Sobre Victoria Jardim

Victoria Jardim tem 28 anos e é natural de Porto Alegre. Bacharel em Engenharia de Produção, tem pós-graduação em Administração, Finanças e Geração de Valor pela PUCRS. Cursou o Leadership For Young Leaders, na International Academy of Leadership, na Alemanha, e o Project Management Program, pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Possui certificação de Scrum Master pela Scrum Alliance e atualmente trabalha como Project Manager em uma desenvolvedora de softwares. Foi cofundadora e presidente do Instituto Atlantos e Vice-Presidente do Instituto Liberdade. No IEE, recebeu o prêmio Friedrich Hayek de melhor colocada no Ranking de Formação nas gestões 2018/2019 e 2020/2021 e foi Diretora de Formação na Gestão 2021/2022.