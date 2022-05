Feira Brasileira do Varejo registra mais de R$ 10,1 milhões em negócios

A 9ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) registrou neste ano, com crescimento de 12% nas vendas, superando mais de R$ 10,1 milhões em negócios. Foram mais de 6,3 mil visitantes que conferiram as novidades apresentadas pelos 67 expositores entre a terça (24) e a quinta-feira (26), no Centro de Eventos da Fiergs.

A média de negócios gerados por expositor aumentou 306%. Segundo Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, os sólidos resultados alcançados são fundamentais para impulsionar a realização da próxima edição da feira. “O impacto da FBV no setor varejista é amplo: capacitamos os empresários e profissionais com conteúdo relevante e os atualizamos com as principais tendências; oferecemos uma excelente e estratégica oportunidade de estabelecer novas conexões; e também oportunizamos o cenário ideal para efetivação de negócios”, ressaltou.

O Congresso Brasileiro do Varejo teve mais de 15 horas de debate e compartilhamento de conhecimento. A nona edição do congresso contou com referências do mercado varejista das áreas de Moda; Franquias, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento; e Tecnologia e Inovação.

Além do Congresso Brasileiro do Varejo, a FBV apresentou tendências do setor por meio de iniciativas como o FBV Moda, Trend Store, Varejo Now, Varejo Experience, FBV Talks e o espaço do Co.nectar Hub, atrações que reuniram varejistas, profissionais do setor, startups, investidores e estudantes no mesmo evento, pelo mesmo intuito: fazer o varejo crescer.