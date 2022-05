Estado celebra um ano de novo status sanitário

Nesta sexta-feira, 27 de maio, o Rio Grande do Sul completa um ano com a certificação internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O status comprova a qualidade dos rebanhos gaúchos, a solidez sanitária do gado criado no Estado e começa a abrir novas possibilidades de negócio para o pecuarista do Sul.

"É um dia para comemorar, mas sem esquecer, a cada momento, que a evolução desse status aumenta o nosso compromisso como instituição. Esse movimento representa mercados que estamos conseguindo conquistar, não só em volume, mas também em valor agregado", avalia o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes.

Um sistema dessa magnitude levou muitos anos para ser estabelecido e consolidado. "Nosso trabalho para a evolução do status não é de agora: começou já em 2010, com os primeiros estudos de análise de risco multicritério. A partir deste trabalho, detectamos as principais áreas de risco de ingresso no Estado, para aplicarmos um trabalho de vigilância dirigida", relata o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal, Fernando Groff.

O tempo é essencial para que a segurança do produto gaúcho seja não apenas reconhecido no Brasil e por organizações internacionais, mas também e principalmente pelos principais mercados exteriores que já consomem tipos determinados de corte de gado brasileiro, e de consumidores externos que o Rio Grande do Sul pode vir a conquistar a partir da perpetuação do novo status.

Para o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, a certificação é um passo importante, mas ainda há trabalho a ser feito. "Nós, como produtores rurais, ainda não usufruímos de nenhum benefício disso. Ainda não evoluímos quanto a questões de mercados. É verdade que é muito pouco tempo e o mercado internacional não funciona de maneira imediatista. Ainda precisamos caminhar para que os grandes mercados do mundo tenham este reconhecimento e que ele seja duradouro, para que não tenhamos nenhum evento nesses próximos tempos", afirmou ele.

Para que este status seja duradouro, a vigilância estadual continua suas atividades de mitigação de risco, com trabalhos em propriedades rurais, eventos agropecuários e fiscalização de trânsito. "Visitamos, em média, 2% do total de propriedades rurais gaúchas por semestre, o que dá em torno de 5 mil propriedades visitadas por round, totalizando de 10 a 11 mil por ano. Nos últimos três semestres, tivemos um abalo, por causa da pandemia. Nesse período, foram vistoriadas 2,5 mil propriedades, com 3,4 mil bovinos. Já estamos em torno de 4 mil propriedades vistoriadas neste último semestre", enumera Groff.

Uma importante ação de vigilância ativa, o programa Sentinela atua em conjunto com as forças policiais na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. O objetivo do programa, bem como do Guaritas (na divisa com Santa Catarina), é coibir o trânsito ilegal, o contrabando e o descaminho de animais e produtos de origem animal em território gaúcho. Em abril, foi concluída uma série de treinamentos para o uso de drones, a fim de qualificar a fiscalização do Sentinela nos 1,2 mil quilômetros de fronteira que o Estado divide com os dois países vizinhos, abarcando 59 municípios gaúchos.

Gedeão destaca a importância da participação ativa do próprio produtor na prevenção contra focos da doença: "O produtor rural é o primeiro e mais importante vigilante. É ele quem está em contato íntimo com a sua pecuária, com os seus animais na sua propriedade rural. Portanto, é o principal sentinela de qualquer alteração do que possa ser encontrado. O sucesso no combate de uma possibilidade de um foco de febre aftosa é realmente a agilidade - do produtor, em comunicar, da autoridade sanitária, em se manifestar e correr para se manifestar e debelar o foco e, evidentemente, que produzir uma vacinação perifocal, que é permitida nos controles modernos preconizados pelo OIE, para que se debele o foco o mais rapidamente possível".