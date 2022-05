Com foco no desenvolvimento econômico, especialistas europeus e latino-americanos se reúnem em Porto Alegre

Especialistas e representantes governamentais da América Latina e da Europa se reúnem nesta sexta-feira (27) em Porto Alegre para debater sobre as perspectivas e desafios para maior cooperação entre as regiões, com foco no desenvolvimento econômico. O evento 'Europa e América Latina: Cooperação e Futuro' é realizado no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), das 9h30min às 14h30.

Os painéis abordam o atual contexto socioeconômico da Europa e mudanças que o Mercosul pode fazer para um maior desenvolvimento econômico da América Latina. Dentre os palestrantes internacionais convidados, estão o alemão Michael Link, membro da junta liberal do Free Democratic Party; o espanhol Jordi Cañas, eurodeputado da Renew Europe; o português Filipe Domingues, secretário geral do Instituto para Promoção de América Latina e Caribe.

O evento que integra a programação dos 250 anos da Capital gaúcha ainda conta com palestras do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; do vice-prefeito, Ricardo Gomes; da presidente do IEE, Victoria Jardim; do diretor de AL da Fundação Friedrich Naumann, Siegfried Herzog; e da presidente da Relial, Bertha Pantoja.

Para o vice-prefeito de Porto Alegre, “é uma satisfação trazer um importante evento, com grandes personalidades, para a cidade. Certamente todos terão muito a ganhar”.

A promoção da ação é da Rede Liberal da América Latina (Relial), em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e a Fundação Friedrich Naumann.