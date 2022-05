Novo distribuidor da Randon Implementos chega para atender 80% do mercado gaúcho

A Randon Implementos está constituindo uma nova empresa para atuar na distribuição dos produtos da marca, atendendo o mercado do Rio Grande do Sul. A partir de junho, a Randon Venice passa a atuar na comercialização de implementos rodoviários, carrocerias sobre chassi, peças de reposição e pneus, além de serviços de assistência técnica. A cobertura de atendimento vai abranger cerca de 424 municípios gaúchos, de macrorregiões como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Lajeado e Vacaria, o que corresponde a 80% do Estado.

Para o diretor-superintendente da Divisão Montadora das Empresas Randon, Sandro Trentin, a constituição do novo distribuidor atende um polo estratégico para o segmento. O Estado responde por 6% das vendas de implementos rodoviários em todo o país. “O mercado gaúcho é um dos mais importantes do Brasil e muito representativo para o setor. Esse movimento reforça nossa presença na região e potencializa o desenvolvimento de soluções e experiências diferenciadas para alcançar a satisfação e a fidelização do cliente”, salienta.

A matriz e operação inicial da Randon Venice fica localizada junto ao parque fabril das Empresas Randon, no bairro Interlagos, em Caxias do Sul. É a primeira distribuidora própria da Randon, que conta com mais de 80 pontos de atendimento em 24 estados brasileiros. A companhia tem ainda 48 pontos no Exterior, especialmente em países das Américas e da África.