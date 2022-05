Palestra de abertura da FBV aborda alta performance em vendas

Ocorreu nesta terça-feira (24) a palestra de abertura da Feira Brasileira do Varejo (FBV) 2022, que acontece até o dia 26 de maio no Centro de Eventos da Fiergs. Ministrada pelo empreendedor Alfredo Soares, o tema foi Alta Performance nos negócios. Soares, que trabalha na área de experiência e marketing há mais de 10 anos, ressaltou que o varejo é um dos principais setores da economia brasileira e que se desenvolve de maneira acelerada.

“Venho acompanhando a construção de negócios há muito tempo e, atualmente, está acontecendo uma disrupção na forma de fazer e pensar o negócio”, destacou. Para o palestrante, até as marcas que não atuam na mesma área são concorrentes por um objetivo em comum: a atenção do público. “O que enxergo hoje no mercado é muito simples: todo mundo é concorrente de todo mundo. A descentralização da comunicação tornou o processo em uma corrida para a compra da atenção da audiência”, enfatizou.

Segundo o especialista, as marcas não devem focar tanto em capacidade de compra, estoques e fabricação, mas, sim, buscar compreender o que o público consumidor deseja e entregar a melhor experiência. “Não é mais comprar e tentar vender, é entender o cliente. Quem entende da audiência cria negócios exponenciais. Experiência é entregar o que prometeu e conseguir observar o cliente, por meio dos posts em rede sociais e das tecnologias, para saber o comportamento dele e colocar a marca alinhada às expectativas”.

Para uma alta performance nos negócios, existem três pilares fundamentais, de acordo com o empreendedor: experiência, influência e conteúdo. As marcas devem construir uma comunicação estimuladora, próxima e com temas relevantes para quem consome.

O desafio para os próximos anos será a segmentação da venda, projetou Soares, alertando que não será mais possível se comunicar de uma única forma com o público. Será necessário entender os grupos e nichos existentes nos negócios para criar uma comunicação focada para cada um deles. Para entender comportamentos e identificar nichos, a tecnologia e as redes sociais serão as grandes aliadas.

Assim como o mercado é volátil, o comportamento do consumidor está em transformação, apontou Soares. “Os clientes passam cada vez mais tempo na internet e as vendas sofrem cada vez mais influência do digital. A evolução do comportamento do consumidor acelera com a chegada da web 3.0, que significa o surgimento das NFTs, da inteligência artificial e da criação de comunidades”, disse o palestrante.

Por fim, segundo Alfredo Soares, as marcas precisam entender as oportunidades que estão ao redor para trabalhar na própria construção. “É necessário estar presente onde os clientes estão, criar desejo, vender melhor para eles. Acredito em uma jornada que os clientes não são o resultado do processo, mas representam o processo em si”.