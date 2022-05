Servidores do BC decidem manter greve por tempo indeterminado

Em mobilização por reajuste salarial e reestruturação de carreira, os servidores do Banco Central aprovaram, nesta terça-feira (24), a continuidade da greve por tempo indeterminado.

A decisão contou com apoio de cerca de 90% dos participantes da assembleia deliberativa, segundo o Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central).

Retomada em 3 de maio, a greve dos servidores do BC tem afetado a rotina da autoridade monetária, com interrupção nas divulgações periódicas de estatísticas e na publicação de relatórios e indicadores financeiros. A pesquisa Focus, que reúne as projeções do mercado, não é atualizada desde 29 de abril.

Além dos servidores do BC, estão também em greve os funcionários do Tesouro Nacional -o que tem atrasado a divulgação de relatórios. A partir da próxima segunda-feira (30), está prevista greve na CGU (Controladoria-Geral da União).

A categoria reivindica alinhamento remuneratório com carreiras correlatas do Executivo Federal por intermédio de reestruturação da carreira de Finanças e Controle, inclusão de exigência de nível superior para os cargos, além de recomposição das perdas inflacionárias.