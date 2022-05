Dia do Orgulho Nerd evidencia aumento da procura por cursos de jogos digitais

O Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta quarta-feira (25), traz a tona o potencial do mercado de trabalho na área de jogos digitais, que oferece um grande número de vagas com chances de altos salários. De olho nessas possobilidades, cresce também a procura por cursos de formação específica para quem quer atuar no nicho de games.

O mercado de jogos digitais fatura no mundo mais de US$ 170 bilhões, e o Brasil está na 12 posição entre os países que mais consomem. De acordo com o relatório da Pesquisa Gamer Brasil (PGB) de 2022, divulgado em abril, 74,5% dos brasileiros têm o costume de usar jogos eletrônicos, independentemente da plataforma.

Mas o celular é a preferida: os smartphones são usados por 48,3% dos jogadores.

Este foi um dos setores alavancados na pandemia, com crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Hoje já são mais de 370 empresas brasileiras formais no segmento, o que impulsiona também o mercado de trabalho para profissionais capacitados.

A maior parte de quem procura uma formação em jogos digitais, é claro, já era um gamer. “Há muitos jogadores, e também pessoas com alguma experiência no meio, seja na criação ou na tecnologia. Mas a maioria é de jovens que já enxergam nos games uma possibilidade profissional”, analisa o professor Vinicius Cassol, dos cursos de Jogos Digitais da UniRitter.

No caso de Janaina Beatriz de Souza Ferreira - ou JanaChumi no mundo gamer -, o interesse primário era na tecnologia. Foi no curso de Ciências da Computação que ela se encantou com os games. “Quando desenvolvi meu primeiro jogo, descobri que era isso que queria fazer. É muito bom ver as pessoas gostando e vibrando com seu trabalho”, conta.

Mercado amplo e diversificado

Mas não pense que os cursos têm só diversão: “Jogar, praticar, também faz parte do processo, mas tem que estudar muita programação e matemática. É uma formação interdisciplinar, em que exploramos as áreas técnicas, artísticas e criativas. Envolve roteiro, produção audiovisual, sonorização, marketing e muita tecnologia”, pontua o professor.

As áreas de atuação não se limitam ao desenvolvimento de games, já que são exploradas habilidades importantes nos mercados de tecnologia e entretenimento: como arte digital, modelagem de personagens, animação 3D e efeitos especiais.

Assim como em outras áreas da tecnologia, há ampla demanda por profissionais no mercado, e é possível conseguir uma boa colocação ainda no início da carreira. “É importante ter bons relacionamentos, boa comunicação e dominar o inglês, pois com o mercado globalizado é possível alçar uma posição internacional e até ganhar em dólar. Um profissional júnior pode atingir um alto salário rapidamente”, indica Cassol. JanaChumi, por exemplo, descobriu o curso de Jogos Digitais da UniRitter em um evento. Trocou de faculdade e quando formou-se tecnóloga já estava empregada.

Segundo o docente, especialmente as alunas têm se destacado no mercado: “Ainda são minoria nos cursos, mas as meninas têm demonstrado alta empregabilidade”. Jana que o diga. “Comecei como tester de jogos e depois consegui uma oportunidade como lead artist na mesma empresa. É um mercado muito abrangente, onde é possível atuar em muitas áreas”, atesta, já mostrando que inglês é mesmo fundamental. Tester é o profissional responsável pelo controle de qualidade dos jogos, buscando problemas que possam atrapalhar a experiência do usuário. Já o lead artist é responsável pelo visual geral do jogo, dirigindo a produção dos elementos visuais e as equipes de arte e animação durante o desenvolvimento do game.

Dia do Orgulho Nerd é comemorado em 25 de maio

A tradição de comemorar o Dia do Orgulho Nerd é recente, e está ligada à morte precoce de Douglas Adams, autor do clássico "O Guia do Mochileiro das Galáxias", aos 49 anos, em 2001. Por isso, também é conhecido como Dia da Toalha, um dos itens essenciais na mochila dos aventureiros. A datadefende o direito de ser e promover a cultura nerd ou geek.